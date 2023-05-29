Брак генерації: українців попередили про можливі відключення світла влітку (відео)

За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, обмеження насамперед можуть торкнутися бізнесу.

Внаслідок недостатньої генерації у липні та серпні Україні може загрожувати поновлення відключень електропостачання, причому насамперед поставки енергоресурсу будуть обмежені для підприємств. Таке попередження 29 травня зробив Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики в ефірі національного телемарафону.

Харченко наголосив, що кілька днів тому компаніям НЕК "Укренерго" вже довелося звернутися за аварійною допомогою до Румунії та Польщі.

"Наразі ситуація така, що в липні та серпні цілком можливо доведеться знову вдатися до відключень як міри балансування енергетичної системи. Просто тому, що генерації недостатньо, вона не може покрити пікові години споживання", — зазначив Харченко.

На думку експерта, першими, хто зіткнеться із відключеннями, будуть представники бізнесу, а не звичайні споживачі. Харченко припустив, що бізнес матиме два варіанти: імпортувати електрику з Європи або зовсім не працювати. При цьому він зазначив, що європейська електроенергія коштує у 2-2,5 рази дорожче, ніж в Україні.

Нагадаємо, 19 травня повідомлялося про те, що Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), оголосила про намір переглянути тарифи на розподілення електроенергії операторам систем розподілу. Тарифи будуть переглянуті двічі: у червні та липні-грудні.

26 травня колишній заступник генерального директора "Укренерго" Михайло Бно-Айріян повідомив, що через поточний тариф на електроенергію, постачальники не можуть розрахуватися з "Укренерго", і на ринку накопичуються значні заборгованості.