Ринок праці під час війни: в НБУ спрогнозували, що буде з безробіттям

У НБУ вважають, що, незважаючи на складнощі, пов'язані з війною, ринок праці продовжить своє відновлення.

У Національному Банку України (НБУ) прогнозують, що рівень безробіття у країні почне поступово знижуватись вже у 2023 році. Про це йдеться у повідомленні на сайті регулятора.

"Ситуація на ринку праці залишається непростою. З одного боку, економіка пожвавилася і навесні підприємства почали активніше шукати працівників. Однак опитування свідчать, що більшість підприємств поки не готові до розширення штатів", — зазначають у Нацбанку.

Також бізнес не поспішає підвищувати зарплати, хоча й налаштований на утримання кваліфікованих працівників. Війна ускладнює відновлення ринку праці. Помітно, що в прифронтових областях роботу знайти важче, ніж в центрі чи на заході країни. Крім того, посилюються кваліфікаційні диспропорції: шукачі роботи часто мають іншу спеціалізацію, ніж потребує бізнес.

Ситуація на ринку праці, згідно з оцінкою НБУ, залишається непростою Фото: НБУ

Попри складнощі, очікується подальше відновлення ринку праці. Цьому сприятимуть пожвавлення економіки та поступове зниження безпекових ризиків завдяки ЗСУ. Так, очікується зростання зарплат у реальному вимірі, тобто навіть із вирахуванням інфляції.

Яку зарплату зараз пропонують українцям

Станом на 10 травня 2023 року середній розмір заробітної плати у вакансіях, представлених у службі зайнятості, становив 11 тисяч гривень. На такі виплати можуть претендувати, зокрема:

працівники у сфері торгівлі та послуг — 12 тис. грн;

кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств – 8 тис. грн;

кваліфіковані робітники з інструментом – 11 тис. грн;

робітники з обслуговування обладнання та машин — 12 тис. гривень.

При цьому в базі даних Державної служби зайнятості є окремі пропозиції з відносно високою зарплатнею. Наприклад:

ливарник металів та сплавів — 70 тис. грн;

слюсар-інструментальник — 60 тис. грн;

коваль на молотах та пресах — 50 тис. грн;

слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів та машин — 50 тис. грн;

водій — 50 тис. грн;

машиніст бульдозера — 46 тис. грн;

кухар — 45 тис. грн;

тракторист — 43 тис. грн;

токар — 40 тис. грн.

Зазначимо, що за інформацією Програми розвитку ООН від середини березня 2023 року, дев'ять з 10 українців можуть зіткнутися з бідністю та крайньою економічною вразливістю, якщо війна затягнеться протягом наступного року.

Також Фокус розповідав, що в Україні спростили оформлення статусу безробітного.