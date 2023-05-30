Ринок праці під час війни: в НБУ спрогнозували, що буде з безробіттям
У НБУ вважають, що, незважаючи на складнощі, пов'язані з війною, ринок праці продовжить своє відновлення.
У Національному Банку України (НБУ) прогнозують, що рівень безробіття у країні почне поступово знижуватись вже у 2023 році. Про це йдеться у повідомленні на сайті регулятора.
"Ситуація на ринку праці залишається непростою. З одного боку, економіка пожвавилася і навесні підприємства почали активніше шукати працівників. Однак опитування свідчать, що більшість підприємств поки не готові до розширення штатів", — зазначають у Нацбанку.
Також бізнес не поспішає підвищувати зарплати, хоча й налаштований на утримання кваліфікованих працівників. Війна ускладнює відновлення ринку праці. Помітно, що в прифронтових областях роботу знайти важче, ніж в центрі чи на заході країни. Крім того, посилюються кваліфікаційні диспропорції: шукачі роботи часто мають іншу спеціалізацію, ніж потребує бізнес.
Попри складнощі, очікується подальше відновлення ринку праці. Цьому сприятимуть пожвавлення економіки та поступове зниження безпекових ризиків завдяки ЗСУ. Так, очікується зростання зарплат у реальному вимірі, тобто навіть із вирахуванням інфляції.
Яку зарплату зараз пропонують українцям
Станом на 10 травня 2023 року середній розмір заробітної плати у вакансіях, представлених у службі зайнятості, становив 11 тисяч гривень. На такі виплати можуть претендувати, зокрема:
- працівники у сфері торгівлі та послуг — 12 тис. грн;
- кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств – 8 тис. грн;
- кваліфіковані робітники з інструментом – 11 тис. грн;
- робітники з обслуговування обладнання та машин — 12 тис. гривень.
При цьому в базі даних Державної служби зайнятості є окремі пропозиції з відносно високою зарплатнею. Наприклад:
- ливарник металів та сплавів — 70 тис. грн;
- слюсар-інструментальник — 60 тис. грн;
- коваль на молотах та пресах — 50 тис. грн;
- слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів та машин — 50 тис. грн;
- водій — 50 тис. грн;
- машиніст бульдозера — 46 тис. грн;
- кухар — 45 тис. грн;
- тракторист — 43 тис. грн;
- токар — 40 тис. грн.
Зазначимо, що за інформацією Програми розвитку ООН від середини березня 2023 року, дев'ять з 10 українців можуть зіткнутися з бідністю та крайньою економічною вразливістю, якщо війна затягнеться протягом наступного року.
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