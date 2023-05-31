"Ситуація буде напруженою": в "Укренерго" розповіли, чи будуть блекаути влітку (відео)

За словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, можливі літні відключення світла можуть бути пов'язані не з дефіцитом електроенергії, а з технічними проблемами в енергомережі.

Влітку ситуація з енергосистемою в Україні буде напруженою, проте поки що немає підстав говорити про невідворотні відключення світла чи блекаути. Про це сказав голова правління Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю Радіо Свобода від 31 травня.

Як зазначає глава компанії, у разі нестачі електроенергії її можна буде імпортувати з європейських країн. Крім того, в Україні є можливість запустити додаткові генеруючі потужності.

"Я не говорив би про невідворотні відключення або блекаути. Ситуація буде напруженою протягом літа з точки зору балансу в енергосистемі, але ми використовуватимемо всі інструменти для того, щоб відключень споживачів у цей період не допускати", — сказав Кудрицький.

В "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі

Він також додав, що відключення світла наступного літа не виключено, проте ця ймовірність не пов'язана з дефіцитом електроенергії. Причиною можуть бути технічні проблеми в енергомережі. За словами глави "Укренерго", цього року на енергосистемі лежить потрійне навантаження.

"Воно пов'язане з тим, що електростанції та підстанції слід відновлювати після обстрілів та посилити захист інших енергетичних об'єктів до зими", — пояснив Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, що Національна комісія, відповідальна за державне регулювання у галузі енергетики та комунальних послуг, запропонувала встановити єдиний тариф на електроенергію для домашніх споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год з 1 червня 2023 року.

За словами ексзаступника гендиректора "Укренерго" Михайла Бно-Айріяна, ціни на світ необхідно підвищити, оскільки поточний тариф на електроенергію не покриває навіть вартість її доставлення, а на ринку енергопослуг створюються величезні борги.

Ще ми писали про те, що 24 травня Україна відмовилася від експорту електроенергії до інших країн, оскільки потребує покриття власного споживання. При цьому стверджується, що власною електроенергією Україна наразі забезпечена.