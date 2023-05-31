Українці не повертають кредити: як на це впливає війна та що роблять банки

Більшість проблемних кредитів – 326 млрд грн – припадає на банки з державною часткою участі.

Під час війни частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України збільшилася до 39,3% станом на 1 травня, тоді як у квітні цей показник був на рівні 38,8%. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Так, обсяг кредитів, за якими не виконуються зобов'язання, у квітні збільшився на 1,2 млрд грн. При цьому загальний обсяг кредитного портфеля банків став меншим на 11,1 млрд грн.

Загальна сума непрацюючих кредитів складає 435,3 млрд грн. Більшість – 326 млрд грн – припадає на банки з державною часткою участі.

Наголошується, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка таких кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року – з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року, а кредитний портфель – збільшувався.

Що таке проблемний кредит?

Це позика, за якою позичальник не виконує умови договору. Така послуга, як кредитування, передбачає, що банк чи інша кредитна організація отримає фінансову вигоду.

Вона полягає у тому, що клієнтам за користування кредитами щомісяця нараховуються відсотки.

Як банки вирішують питання із кредитами

Як правило, у банків є два шляхи: подати на боржника до суду або продати борг зовнішнім колекторам:

якщо заборгованість забирають собі колектори, то банк у середньому отримує лише 10% від суми заборгованості;

якщо ж справу розглядає суд, тоді у банку з'являється можливість отримати всю суму кредиту, а клієнт ще й відшкодовує витрати банку судовий процес.

Аналітики "Опендатабот" у березні 2023 року пояснювали, що приватні виконавці також можуть заблокувати рахунки боржників.

"Держава за останні роки значно покращила судове стягнення: з'явився інститут приватних виконавців та автоматична система блокування рахунків боржників. Це можливість не лише офіційно повернути кредитні кошти до банку, а й покращити власний імідж та рівень довіри від НБУ", — зазначають аналітики.

Які кредити доступні фізособам у 2023 році

У НБУ повідомляли, що в 2022 році банки видали 2009 іпотечних кредитів, а загальна їх сума склала 1,96 млрд грн. Якщо порівнювати з 2021 роком, нове іпотечне кредитування скоротилося у 5,3 рази за кількістю договорів та у 4,3 раза у грошовому вимірі.

Але якщо у перші місяці війни банки взагалі майже масово припинили видавати кредити фізособам через відсутність попиту, то з другого півріччя 2022 року й надалі ринок кредитів для населення почав відновлюватися.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що в травні 2023 року українські банки знову почали блокувати картки українців за борги.