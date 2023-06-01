Транзит російського газу через Україну буде зупинено: деталі

За словами колишнього глави австрійської нафтогазової компанії OMV Герхарда Ройса, Україна має намір довести до кінця чинний до 2024 року контракт, але продовжувати його не буде.

Україна, як очікується, не продовжуватиме угоду про транзит газу з Росією, яка закінчується в 2024 році. Про це заявив в ефірі телеканалу ORF у середу ввечері, 31 травня, ексглава австрійської нафтогазової компанії OMV Герхард Ройс.

За його словами, про таке рішення йому нібито сказав заступник міністра енергетики України. Очікується, що Київ виконає всі умови договору щодо транзиту газу, який діє до 2024 року, але продовжувати угоду українська влада не планує.

"Я запитав у нього, чи можна очікувати, що договір буде продовжено? І почув однозначне "ні", — розповів Герхард Ройс.

Зазначимо, що офіційно про своє рішення не продовжувати угоду про транзит газу з Росією Україна не оголошувала.

Транзит газу

Чинна угода між Москвою та Києвом була підписана у 2019 році, тобто ще до повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України. Тоді країни домовилися, що транзит російського газу українською територією відбуватиметься до 2024 року. В угоді була прописана можливість пролонгації договору ще на 10 років.

Згідно з контрактом, обсяг транзиту газу через Україну становив 65 млрд куб. метрів у 2020 році та 40 млрд куб. метрів щорічно з 2021 по 2024. Домовленість про транзит передбачає принцип "качай або плати", коли плата за транзит стягується в обсязі заброньованих потужностей, навіть якщо фактичне прокачування виявиться меншим.

До речі, 2021 року президент РФ Володимир Путін вважав, що вищезгаданий договір буде продовжено після 2024 року. Так, говорячи про перспективи транзиту газу через Україну на економічному форумі в Петербурзі, він сказав: "Ми виходимо з того, що постачання до Європи зростатиме".

Тоді ж він натякнув про плани Росії за 10 років наростити постачання газу до Європи на 50 млрд. куб. м.

Також нагадаємо, що з травня 2022 року до початку 2023 року обсяг транзиту російського газу через ГТС України стабільно перебував у діапазоні 40-43 млн куб. м на добу. Вперше обсяги транзиту почали знижуватися з 4 січня : спочатку до 35,5 млн куб. м на добу, а незабаром заявлені потужності було знижено до 32,6 млн куб. м.