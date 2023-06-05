Цибуля скоро подешевшає: українцям розповіли, коли знизяться ціни

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький також розповів, що цього року збільшилися посівні площі під олійними культурами та зменшилися під зерновими. Але на продовольчу безпеку України це не вплине.

У 2023 році українські фермери суттєво збільшили посівні площі під цибулю. Тому з початком основного збору нового врожаю, ціни на цей овоч значно знизяться, заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини" перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Він пояснив, що останнім часом українці змушені купувати дорогу цибулю через те, що у нашій країні 80% комерційного вирощування цибулі в останнє десятиліття, переважно, відбувалося на території Херсонської області. Коли її у 2022 році окупували росіяни, то цибуля не потрапила на ринок України.

Через це виник дефіцит, який відчувається навіть зараз. Але навесні фермери з інших регіонів, розуміючи ситуацію, мінімум на 25-30% збільшили посівні площі під овочами борщового набору. Зокрема під цибулю.

"За два-три місяці почнеться основний збір цибулі, і пік дуже високих цін закінчиться. Далі буде стабілізація вартості. До кінця спрогнозувати не можна через погоду, яка буде сприятлива або ні. Але точно є розуміння, що ціна на цибулю може знизитися", — зазначив Тарас Висоцький.

Тарас Висоцький також розповів, що цього року збільшилися посівні площі під олійними культурами та зменшилися під зерновими. Але на продовольчу безпеку України це не вплине, оскільки українці споживають не більше 30% того, що вирощується.

Таких важливих культур для внутрішньої продовольчої безпеки, як гречка, овес, озима пшениця, посіяли більш ніж достатньо, щоби забезпечити внутрішнього споживання.

Що відбувалося з цінами на цибулю

Ще на початку 2023 року вартість цибулі перевищувала торішні показники у середньому в чотири рази. На українських ринках і в магазинах узимку цибулею торгували по 30-35 грн за кг.

За інформацією аналітиків проєкту EastFruit, цінник 35 гривень за кілограм — рекордний за всю історію незалежності України. Водночас прогнозується, що висока вартість цибулі зберігатиметься й надалі на тлі ажіотажу та постійних перебоїв з електроенергією. Вже в середині квітня 2023 року українські фермери готові були відвантажувати цибулю не дешевше за 38-45 грн/кг.

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