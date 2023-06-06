У Кабміні озвучили зарплати міністрів: хто отримав найбільше у травні

За інформацією уряду, найоплачуванішим держслужбовцем за підсумками травня став заступник держсекретаря Володимир Федорчук.

У травні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заробив 67439 грн зарплати (нараховано 83776 грн). Зокрема, посадовий оклад глави уряду становив 53 729 грн., а ще 30 046 грн. він отримав за відрядження. Сума утриманих податків становила 16 336 грн, повідомила пресслужба Кабінету міністрів України.

Що із зарплатами міністрів

Віцепрем'єр із європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина отримала за місяць 66 764 грн (нараховано 82 936 грн).

Зарплата віцепрем'єр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук становила 66 320 грн. З цих грошей було сплачено податки на суму 16 065 грн.

Віцепрем'єру з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову заплатили 68 408 грн (нарахували 84 979 грн).

Заробітна плата віцепрем'єр з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова становила 66 913 грн. Сума утриманих податків – 16 209 грн.

Зарплатня інших співробітників Кабміну склала:

міністра Кабміну Олега Немчинова – 69 566 грн (нарахували 86 417 грн);

державного секретаря Олександра Яреми – 84573 грн (105059 грн);

першого заступника секретаря Костянтина Мар'євича – 67655 грн (84044 грн);

заступника секретаря Олега Войтовича – 69 256 грн (86 032 грн);

заступника секретаря Павла Полянського – 73 497 грн (91 300 грн);

заступника секретаря Ігоря Яременка – 58 202 грн (72 300 грн);

заступника секретаря Володимира Федорчука – 151 364 грн (188 029 грн).

Нагадаємо, Верховна Рада 10 квітня 2023 року проголосувала за поправку депутата Дмитра Разумкова до законопроекту №8312. Вона передбачає, що під час дії воєнного стану зарплати держслужбовців та працівників держпідприємств обмежуються стелею у десять мінімальних зарплат (67 тис. грн).

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