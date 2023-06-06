Президент — за: Володимир Зеленський висловився про податкову реформу "все по 10"

За словами Володимира Зеленського, законопроєкт про податкову реформу поки що не вносять на розгляд, оскільки триває війна та існують домовленості з Міжнародним валютним фондом.

Президент України Володимир Зеленський підтримує проведення податкової реформи, в рамках якої знизяться ставки ПДВ, податок на прибуток та податок на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%, але вже після повномасштабної війни з Росією. Про це глава держави заявив 6 червня під час пресконференція.

За його словами, відновлення України має відбуватися у рамках найкращої податкової системи Європи, "щоб наша держава була привабливою для повернення". І це стосується не лише податків.

"По-іншому неможливо повернути людину, яка, наприклад, у Польщі заробляє 1 000 євро, а у нас 500-600. Ти не повернеш цю людину. Тому будуть важливими фінансові новації, включаючи податкові", — зазначив Зеленський.

Він пояснив, що законопроєкт про податкову реформу поки що не вносять на розгляд, оскільки триває війна та існують домовленості з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

"Тому ми повинні зважати на МВФ. Всі міжнародні інститути бояться ризиків зниження податків. Коли великі ризики через виїзд бізнесу і втрати робочих місць, а ти хочеш при цьому знизити податки, звичайно ж, тобі ніхто не дасть такої можливості", — додав Володимир Зеленський.

Податкова реформа "10 на 10": передісторія

У серпні 2022 року вперше стало відомо, що в Офісі Президента обговорюють концепцію нової податкової реформи, яка передбачає зниження ставок ПДВ, податку на прибуток та податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%.

Ще реформа передбачає на одному з етапів скасувати ЄСВ збільшення військового збору з 1,5% до 3% і перехід від податку на прибуток до податку на виведений капітал. Про це розповідав Фокус у своїй статті: "Податки скасовуються. Чим допоможе бізнесу та державі податкова реформа "все по 10 ".

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив про непотрібність цієї реформи. За його словами, у ідеологів реформи "все по 10" немає чіткої аргументації про доцільність своєї ідеї. Ще він пояснив: "Скасування ЄСВ на сьогоднішній день не є ні можливим, ні розумним кроком".