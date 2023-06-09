Дорога електроенергія: як заплатити менше з новим тарифом

Фокус пояснює, як платити за електроенергію вдвічі менше, і що для цього потрібно.

З 1 червня 2023 року для українців запровадили єдиний тариф на світ. Тепер побутові споживачі платитимуть 2,64 гривні за кіловат-годину. Сума у платіжках за електроенергію для однієї родини зросте приблизно на 250 гривень. При цьому, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, спочатку у НКРЕКУ пропонували підняти тарифи у два етапи. Спочатку – до 2,88 гривні за кіловат-годину.

"Але ми побачили, що є можливість встановити тариф на рівні 2,64 гривні за кіловат за годину. Це мінімальний тариф, який дозволить утримати енергосистему", – пояснив він.

Тим часом Фокус у своїй статті "Нова ціна світла. Скільки платитимуть українці за електроенергію і чому збільшили тариф" порахував різні варіанти платіжок до 1 червня 2023 року та з 1 червня 2023 року:

Спожито 250 кВт-годин. Було: 360 грн. Буде: 660 грн. Спожито 400 кВт-годин. Було: 468 грн. Буде: 1056 грн. Спожито 650 кВт-годин. Було: 1032 грн. Буде: 1716 грн.

Чи є можливість заощаджувати

Це реально, якщо перевестися на двозонний чи тризонний тарифний план. Тоді в не пікові години вартість електроенергії буде нижчою. Тобто основне навантаження на мережу (наприклад, вмикати пральну машинку) потрібно давати вночі, а вдень намагатися якомога рідше користуватися різними електроприладами.

Скільки коштує світло за двозонним тарифом:

з 23:00 до 07:00 – 1,32 гривні за кіловат-годину (50% від повного тарифу);

з 07:00 до 23:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф).

Скільки коштує світло за тризонним тарифом:

з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 — 3,96 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу);

07:00 до 08:00 та з 11:00 до 20:00 — 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф);

з 23:00 до 07:00 – 1,06 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).

Як перейти

Для цього подаєте заяву на сайті місцевого обленерго. Після — сплатити квитанцію, яку надішлють на пошту. Переказ на багатотарифний облік відбудеться упродовж двох тижнів після оплати за перехід.

Також можна звернутися до Центру обслуговування клієнтів свого міста або за місцем проживання до міського чи обласного району електромереж

Ринкова ціна на електроенергію: чи можлива вона в українських реаліях

На думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, тариф у розмірі 2,64 грн за кВт-годину – тимчасовий, оскільки Україні слід рухатися у бік справжнього ринку електричної енергії. Отже, ціна на електроенергію для побутових споживачів має формуватись ринком, а не в кабінетах влади. Простіше кажучи: споживач має обирати компанію, як це відбувається з мобільними операторами.

"Перший етап переходу на ринкові ціни – підвищення тарифів. Ринкова ціна у нас сьогодні — близько 5-5,5 грн за кВт-годину. Щодо підвищення зараз до 2,64 грн за кВт-годину, то, ймовірно, розрахунок був наступний – не могли одразу підвищити до ринкового рівня, адже великий соціальний резонанс і пішли на компроміс", — вважає Омельченко.

Раніше експерт Олег Попенко пояснив, чому підвищення тарифів на електроенергію не допоможе виправити фінансову ситуацію енергокомпаній. Також Фокус писав, що останнє підвищення тарифу на електричну енергію для побутових споживачів має на меті допомогти відновитися енергетичній системі, яка постраждала від обстрілів з боку Росії.