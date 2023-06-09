В Україні оновили програму обміну старих лампочок на LED: хто може приєднатися

Програма безплатного обміну старих ламп на світлодіодні розширюється. В "Укрпошті" розповіли, кого торкнуться зміни.

Із 9 червня в Україні розпочнеться другий етап програми обміну ламп розжарювання на енергоефективні LED-лампи. Тепер безплатно обміняти лампи зможуть юридичні особи, а саме освітні та медичні установи. Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Хто може подавати заявку на обмін ламп

За словами Смілянського, це можуть робити:

дитсадки, школи, профтехучилища, ЗВО, спортивні/музичні школи, автошколи та будь-які інші навчальні заклади;

поліклініки, лікарні, стоматологічні клініки, лабораторії та інші медичні установи.

Як обміняти стару лампу на LED

авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою КЕП юрособи;

перейти до розділу "Послуги";

вибрати "Обмін лампочок" і заповнити запит;

вказати площу в калькуляторі та вибрати кількість і тип ламп у межах ліміту;

підписати заявку.

Скільки ламп уже обміняли українці

За інформацією "Укрпошти", станом на 9 червня українці обміняли близько 20 мільйонів ламп. Зазначається, що програма з обміну ламп для населення ще працюватиме в центральних відділеннях "Укрпошти" у 23 населених пунктах країни.

Нагадаємо, раніше поштовий оператор повідомляв, що з 1 травня обмін старих ламп розжарювання доступний лише в обласних центрах країни, де зберігається найбільший попит і потреба.

Навіщо українцям обмінювати лампи розжарювання на світлодіодні

Обмін відбувається в межах програми Євросоюзу із заміни звичайних ламп розжарювання на сучасні світлодіодні освітлювачі. Для цього наприкінці зими європейські партнери доставили до нашої країни 6,6 млн LED-лампочок. Як пояснила тоді міністерка економіки Юлія Свириденко, програма Євросоюзу допоможе заощадити енергоспоживання.

А голова Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас наголошував, що сучасні світлодіодні лампи допомагають заощаджувати близько 80% електроенергії в порівнянні зі старими лампами. Отже, якщо замінити 50 млн ламп в Україні, то економія електроенергії до 1 гігавата дозволить розвантажити один ядерний реактор.

Це особливо актуально для України, оскільки російські терористи наприкінці 2022 року та на початку 2023 року активно обстрілювали енергетичну інфраструктуру, намагаючись повністю залишити українців без світла.

Нагадаємо, з 1 червня 2023 року для українців запровадили єдиний тариф на світло. Тепер побутові споживачі платитимуть 2,64 гривні за кіловат-годину. Водночас Фокус у своєму матеріалі "Дорога електроенергія: як заплатити менше з новим тарифом" пояснює, як українцям споживати менше електроенергії та що для цього потрібно зробити.