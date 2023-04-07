Обмін старих лампочок на LED: українцям повідомили про новий етап програми

Станом на квітень 2023 року у відділеннях "Укрпошти" у різних регіонах країни ще є для обміну 7 мільйонів ламп, а ще 5 мільйонів світлодіодних лампочок доставлять до України найближчим часом.

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Програму, в межах якої українці на безоплатній основі обмінювали старі електричні лампочки розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи, знову скоротили. Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Як зміниться програма

Повідомляється, що з 10 квітня ще 500 відділень "Укрпошти" більше не прийматимуть онлайн-заявки на обмін лампочок. Фізичний обмін у цих відділеннях ще відбуватиметься до 17 квітня.

"З 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на світлодіоди можна буде лише в обласних центрах країни, де зберігається найбільший попит та потреба", - зазначають у компанії.

Зараз в українських регіонах для обміну є 7 млн ламп, а ще 5 млн світлодіодних ламп будуть доставлені найближчим часом.

Як обміняти стару лампу на LED

авторизуватись у додатку "Дія", вибрати меню "Послуги" та клацнути на "Обмін ламп";

вказати свій мобільний номер та обрати відділення "Укрпошти", в якому хочете обміняти лампи;

дочекатися повідомлення у "Дії" з підтвердженням заявки.

Зазначимо, одна людина в межах обміну може обміняти п'ять лампочок.

Скільки ламп уже обміняли українці

У Міністерстві економіки 22 березня 2023 року повідомляли, що до програми обміну приєдналися 23 тисячі населених пунктів, включно деокуповані території та прифронтові регіони України.

З початку старту програми майже 3 млн осіб обміняли у відділеннях пошти майже 14 млн ламп.

Нагадаємо, у березні "Укрпошта" попередила про скорочення кількості відділень, де можна буде здійснити обмін. При цьому у найвіддаленіших селах, які стали учасниками програми лише нещодавно, українці зможуть обмінювати лампи до кінця квітня 2023 року.

Нагадаємо, раніше Фокус у своїй статті "Оновлення платіжок. Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже з квітня" докладно розбирався в планах уряду переглянути тарифи на світло і якими можуть бути нові ціни.

Тим часом в "Укренерго" розповіли, що буде зі світлом в Україні у найближчі пів року. Так, за словами голови компанії Володимира Кудрицького, у теплий час ситуація в енергосистемі залишиться збалансованою, але вже зараз необхідно відновлювати роботу пошкоджених об'єктів, щоби пройти зиму без відключень.