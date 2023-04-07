Обмен старых лампочек на LED: украинцам сообщили о новом этапе программы

По состоянию на апрель 2023 года в отделениях "Укрпошты" в разных регионах страны еще есть для обмена 7 миллионов ламп, а еще 5 миллионов светодиодных лампочек доставят в Украину в ближайшее время.

Related video

Программу, в рамках которых украинцы на бесплатной основе обменивали старые электрические лампочки накаливания на энергосберегающие LED-лампы, снова сократили. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпошти".

Как изменится программа

Сообщается, что с 10 апреля еще 500 отделений "Укрпошти" больше не будут принимать онлайн-заявки на обмен лампочек. Физический обмен в этих отделениях еще будет происходить до 17 апреля.

"С 1 мая обменять старые лампы накаливания на светодиоды можно будет только в областных центрах страны, где сохраняется наибольший спрос и потребность", — отмечают в компании.

Сейчас в украинских регионах для обмена есть 7 млн ламп, а еще 5 млн светодиодных ламп будут доставлены в ближайшее время.

Как обменять старую лампу на LED

авторизоваться в приложении "Дія", выбрать меню "Услуги" и кликнуть на "Обмен ламп";

указать свой мобильный номер и выбрать отделение "Укрпошти", в котором хотите обменять лампы;

дождаться сообщения в "Дії" с подтверждением заявки.

Отметим, один человек в рамках обмена может обменять пять лампочек.

Сколько ламп уже обменяли украинцы

В Министерстве экономики 22 марта 2023 года сообщали, что к программе обмена присоединились 23 тысяч населенных пунктов, включая деоккупированные территории и прифронтовые регионы Украины.

С начала старта программы почти 3 млн человек обменяли в отделениях почты почти 14 млн ламп.

Напомним, в марте "Укрпошта" предупредила о сокращении количество отделений, где можно будет совершить обмен. При этом в самых отдаленных селах, которые стали участниками программы лишь недавно, обмен украинцы смогут обменивать лампы до конца апреля 2023 года.

Напомим, ранее Фокус в своей статье "Обновление платежек. Тарифы на электроэнергию могут повысить уже с апреля" подробно разбирался в планах правительства пересмотреть тарифы на свет и какими могут быть новые цены.

Тем временем в "Укрэнерго" рассказали, что будет со светом в Украине в ближайшие полгода. Так, по словам главы компании Владимира Кудрицкого, в теплое время ситуация в энергосистеме останется сбалансированной, но уже сейчас необходимо возобновлять работу поврежденных объектов, чтобы пройти зиму без отключений