Обмен старых лампочек на LED: украинцев предупредили об изменениях в программе

По состоянию на 22 марта во всех населенных пунктах доступно еще 11 млн ламп, которые могут обеспечить 2,2 млн домохозяйств.

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Программу, в рамках которых украинцы на бесплатной основе обменивали старые электрические лампочки накаливания на энергосберегающие LED-лампы, несколько сократили. В частности, будет сокращено количество отделений "Укрпошти", где можно будет совершить обмен. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

"Это происходит из-за сокращения спроса населения в некоторых отделениях — именно они вернутся к обычному формату работы и будут предоставлять только почтовые и финансовые услуги", — объяснили в ведомстве.

Где продолжают обменивать лампы

Украинцам нужно приходить в центральные отделения почты и в те, где обмен ламп проходит активно. Узнать об отделениях, где продолжают обменивать лампы, можно узнать во время подачи заявки через "Дію". При этом в самых отдаленных селах, которые стали участниками программы лишь недавно, обмен украинцы смогут обменивать лампы до конца апреля 2023 года.

А уже с 1 мая обменять старые лампы накаливания на LED-лампы можно будет в 23 отделениях "Укрпошти" в городах-миллионниках и областных центрах страны, где все еще сохраняется высокий спрос и потребность.

Сколько ламп уже обменяли украинцы

По информации Минэкономики, к программе обмена присоединились 23 тысяч населенных пунктов, включая деоккупированные территории и прифронтовые регионы Украины. С начала старта программы почти 3 млн человек обменяли в отделениях почты почти 14 млн ламп.

По состоянию на 22 марта во всех населенных пунктах доступно еще 11 млн ламп, которые могут обеспечить 2,2 млн домохозяйств.

Как обменять старую лампу на LED

авторизоваться в приложении "Дія", выбрать меню "Услуги" и кликнуть на "Обмен ламп";

указать свой мобильный номер и выбрать отделение "Укрпошти", в котором хотите обменять лампы;

дождаться сообщения в "Дії" с подтверждением заявки.

Отметим, один человек в рамках обмена может обменять пять лампочек.

Ранее Фокус рассказывал, что в Кабмине Украины разрабатывают масштабную программу возобновления энергосистемы. При этом проекты и процедуры будут разработаны на основе европейских правил.

Также напомним, что Фокус в своей статье "Обновление платежек. Тарифы на электроэнергию могут повысить уже с апреля" подробно разбирался в планах правительства пересмотреть тарифы на свет и какими могут быть новые цены.