Обмін старих лампочок на LED: українців попередили про зміни у програмі

Станом на 22 березня в усіх населених пунктах є ще 11 млн ламп, які можуть забезпечити 2,2 млн домогосподарств.

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Програму, в межах якої українці на безоплатній основі обмінювали старі електричні лампочки розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи, дещо скоротили. Зокрема, буде скорочено кількість відділень "Укрпошти", де можна буде здійснити обмін. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Це відбувається через скорочення попиту населення в деяких відділеннях — саме вони повернуться до звичайного формату роботи і надаватимуть лише поштові та фінансові послуги", — пояснили у відомстві.

Де продовжують обмінювати лампи

Українцям потрібно приходити до центральних відділень пошти та до тих, де обмін ламп проходить активно. Дізнатися про відділення, де продовжують обмінювати лампи, можна дізнатися під час подання заявки через Дію. При цьому у найвіддаленіших селах, які стали учасниками програми лише нещодавно, обмін українці зможуть обмінювати лампи до кінця квітня 2023 року.

А вже з 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на LED-лампи можна буде у 23 відділеннях "Укрпошти" у містах-мільйонниках та обласних центрах країни, де все ще зберігається високий попит та потреба.

Скільки ламп уже обміняли українці

За інформацією Мінекономіки, до програми обміну приєдналися 23 тисячі населених пунктів, включаючи деокуповані території та прифронтові регіони України. З початку старту програми майже 3 млн. осіб обміняли у відділеннях пошти майже 14 млн. ламп.

Станом на 22 березня в усіх населених пунктах є ще 11 млн ламп, які можуть забезпечити 2,2 млн домогосподарств.

Як обміняти стару лампу на LED

авторизуватись у додатку "Дія", вибрати меню "Послуги" та клацнути на "Обмін ламп";

вказати свій мобільний номер та обрати відділення "Укрпошти", в якому хочете обміняти лампи;

дочекатися повідомлення у "Дії" з підтвердженням заявки.

Зазначимо, одна людина в межах обміну може обміняти п'ять лампочок.

Раніше Фокус розповідав, що у Кабміні України розробляють масштабну програму відновлення енергосистеми. При цьому проєкти та процедури будуть розроблені на основі європейських правил.

Також нагадаємо, що Фокус у своїй статті "Оновлення платіжок. Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже з квітня" докладно розбирався в планах уряду переглянути тарифи на світло і якими можуть бути нові ціни.