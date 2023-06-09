ППО, боєприпаси, БПЛА, ракети: США оголосили про пакет допомоги Україні на $2,1 млрд

Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою.

Адміністрація президента США Джо Байдена зробила важливе оголошення про новий пакет допомоги Україні. США нададуть Україні військову підтримку на суму $2,1 млрд з метою підтримки її захисту від російської агресії. Про це 9 червня проінформував сайт Міноборони Сполучених Штатів.

"Новий пакет військової допомоги США для України, оголошений адміністрацією президента Джо Байдена, включає важливі компоненти для зміцнення безпеки країни. Цей пакет загальною вартістю до $2,1 млрд включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси. Його надали в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка є висловленням прихильності США підтримці Україні у втіленні її безпеки", — йдеться в повідомленні.

До нового пакету допомоги Україні увійшли:

додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot;

системи ППО та ракети HAWK;

105-мм і 203-мм артилерійські снаряди;

безпілотні повітряні системи Puma;

боєприпаси для ракетної системи з лазерним наведенням;

навчання, технічне обслуговування та підтримка діяльності.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у допомозі в галузі безпеки", — наголосили в Пентагоні.

Нагадаємо, що 31 травня адміністрація президента США Джо Байдена повідомила про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів, до якого увійшли ЗРК Avenger, ракети Zuni та AIM-7.

Ми також писали про те, що, за даними The Australian Financial Review від 6 червня, Австралія, США й Україна ведуть переговори про можливе постачання Києву американських винищувачів F/A-18 Hornet.

Ще ми повідомляли, що 7 червня Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги. До складу цього пакету входять перші всюдиходи Bandvagn 206, спеціально розроблені для використання в складних умовах і непрохідній місцевості.