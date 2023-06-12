Дешевий борщ: чи зможуть українці побачити падіння вартості борщового набору

На думку експертів, тих цін, які були у 2022 році, не слід очікувати. Бо витрати на вирощування овочів суттєво збільшились.

В Україні розпочинається сезон зниження цін на овочі. Про це пише Фокус у своєму матеріалі "Новий урожай, катастрофа на ГЕС та тарифи. Що з цінами в Україні і чи дешевшатимуть продукти".

За словами голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, йдеться про період традиційного насичення ринку овочами, вирощеними на відкритому ґрунті домашніми господарствами та фермерами.

"Це стосується і насіння, і засобів захисту, і добрив – все подорожчало на 35-40%", – каже Марчук.

Але тих цін, які були минулого року, не слід очікувати. Бо витрати на вирощування овочів суттєво збільшились. Так, ціни на овочі борщового набору за травень 2023 року зросли. Наприклад, білокачанна капуста подорожчала вдвічі — до 60,32 грн/кг. Буряк – до 10,33 грн/кг (+17,0%), цибуля ріпчаста – до 67,92 грн/кг (+19,5%), морква – до 64,87 грн/кг (+34,0%), картопля – до 12,35 грн/кг (+26,1%). Причина ясна — це всі овочі торішнього врожаю, запас яких швидко тане.

"Інфляцію може уповільнити фактор традиційних сезонних низьких цін на плодоовочеву групу з відкритого ґрунту нашої території. Тобто продукти борщового набору, традиційні українські фрукти падають у ціні на 15-20%", — каже економіст Олег Пензин.

При цьому очікувати істотного впливу на цінову ситуацію на ринку плодоовочевих у зв'язку із підривом Каховської ГЕС не варто, каже Іван Томич, голова Спілки українського селянства. На його думку, якщо зважити на торішні обсяги постачання з Херсонської області, ціни на овочі та кавуни можуть зрости в межах 5-8%.

До речі, яким загалом має бути показник інфляції у 2023 році Фокус аналізував у своєму новому огляді "Дорога їжа. Чи дорожчатиме в Україні гречка і що впливає на ціни".

Нагадаємо також, що раніше Фокус пояснював, як сильно в Україні змінилася вартість комунальних послуг. Як свідчать дані Держстату, комуналка за рік подорожчала загалом на 4,3% (вересень 2022 року до вересня 2021 року).