Мільйони для партнера РФ: як українські компанії співпрацюють з Іраном

В Україні виявлено 716 компаній, які мають зв’язок з Іраном або Північною Кореєю. Їх виторг минулого року склав 264,4 млн грн, а прибуток — 49,4 млн грн.

В Україні знайдені 880 засновників і бенефіціарів компаній, які працюють з підсанкційними державами Іран та Північна Корея. Про це йдеться в аналітиці платформи великих даних VKURSI.

Зокрема, статистика зв'язків українських компаній з підсанкційними Іраном та КНДР є такою:

бенефіціарний вплив мають 320 осіб;

осіб; 124 компанії мають бенефіціарний зв'язок з Іраном та Північною Кореєю;

компанії мають бенефіціарний зв'язок з Іраном та Північною Кореєю; у 569 компаній засновники пов'язані з вищезазначеними країнами;

компаній засновники пов'язані з вищезазначеними країнами; 20 компаній мають українську компанію-засновника, яка має зв'язки з Іраном або Північною Кореєю;

компаній мають українську компанію-засновника, яка має зв'язки з Іраном або Північною Кореєю; 3 компанії є засновником (учасником) іншої юридичної особи, частку в якій також мають громадяни/резиденти РФ або Білорусі;

компанії є засновником (учасником) іншої юридичної особи, частку в якій також мають громадяни/резиденти РФ або Білорусі; лише 10 компаній мають зв'язок з Північною Кореєю, всі інші – з Іраном.

За даними платформи, усі ці компанії володіють загалом 250 земельними ділянками в Україні та 43 будинками й квартирами. "Виторг компаній, пов’язаних з Іраном і Північною Кореєю, у 2022 склав 264,4 млн грн. Прибуток таких компаній становить 49,4 млн грн", — йдеться в аналітичних даних VKURSI.

У 569 компаній в Україні засновники пов'язані з Іраном та КНДР Фото: VKURSI

Аналітики платформи нагадали, що Україна – один з основних постачальників аграрної продукції до Ірану та суттєво впливає на продовольчу безпеку цієї країни. У позаминулому році товарообіг між Україною та Іраном склав $723,7 млн, серед якого експорт товарів – 624,9 млн дол., імпорт – 98,8 млн дол. 97% українського експорту – це сільськогосподарська продукція та харчові товари.

Торгівля - один з головних напрямків компаній, що мають зв'язки з Іраном Фото: VKURSI

Найбільший виторг у 2022 році має пов'язане з Іраном підприємство "Бегленд", яке базується в місті Біла Церква та спеціалізується на виробництві поліпропіленових мішків для муки, цукру і зернових культур, а також виробів з поліетилену.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки й оборони від 18 березня "Про застосування та внесення змін до персональних та економічних та інших обмежувальних заходів". Зокрема, під санкції потрапили 16 іранських компаній, серед яких виробник ударних дронів Shahed aviation industries research center, компанії Iran Aircraft Industries Company, Safiran Airport Services та інші.

Як повідомляв Фокус, Верховна Рада ухвалила Постанову про застосування секторальних санкцій до Ірану. Зокрема, вона передбачає заборону здійснення інвестицій в Іран і до/на користь резидентів країни; запобігання виведенню капіталів резидентами Ісламської Республіки Іран за межі України.