Зупинити воду: в "Укргідроенерго" пояснили, що робити з підірваною росіянами Каховською ГЕС

Спеціалісти "Укргідроенерго" вже працюють над зупинкою спрацювання води з Каховського водосховища через дамбу ГЕС. Це необхідно для зменшення екологічної шкоди й найскорішого відновлення пошкодженої споруди.

У Каховському водосховищі рівень води знаходиться станом на 14 червня на відмітці 7-8 м. Це — критично важлива позначка, адже падіння нижче ускладнить відновлення водозабору. Про це під час онлайн-обговорення Європейської Бізнес Асоціації "Підрив Каховської ГЕС: наслідки для бізнесу" повідомив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Відновлення рівня води водосховища: коли відбудеться та що потрібно для цього

"Для нас кожні 10 см спадання води важливі, — каже Ігор Сирота. — Бо набирати її ми зможемо тільки після паводку, а це місяці часу. Тому, якщо ми залишимося на відмітці 6-7 м, то після паводку можна очікувати, що ми наповнимо до 12,7 — відмітки, потрібної для водозабору для всіх міст. Якщо ж ми впадемо до 3 метрів, все залежить від того, який буде паводок. Ми можемо й цієї відмітки 12,7 не досягнути перший рік. Тому доведеться 1,5-2 роки набирати водосховище до цієї відмітки".

За його словами, наразі тривають роботи, щоб зупинити стрімкий витік води з Каховського водосховища.

"Нам потрібно, в першу чергу, побудувати перемичку, щоб зупинити спрацювання Каховського водосховища. Ми розробляємо проєкт, він буде до 10 липня готовий… І як тільки відбудеться деокупація, можемо приступити відразу до побудови цієї перемички", — каже Ігор Сирота.

За його словами, для реалізації проекту орієнтовно потрібні мільярди гривень. Окрім того, на будівництво перемички й демонтаж станції потрібен рік, а на будівництво нової ГЕС — ще 5 років.

Тяжкі наслідки: що впливає на екологічний стан регіону

Як розповів гендиректор "Укргідроенерго", підрив ГЕС супроводжувався витоком 450 т масла з трансформаторів станції, турбін у річку. Тож нині важливо не завдавати ще більшої екологічної катастрофи для цього регіону.

"6-7 метрів води у водосховищі покриває якусь частину мулу. Це наносить менше екологічної катастрофи навколишньому середовищу. Тому що береги йдуть на кілометр до русла річки. Там гине риба, фауна. Це тяжкі наслідки для екології", — наголосив він.

Нагадаємо, 6 червня Збройні сили Російської Федерації підірвали Каховську гідроелектростанцію у Херсонській області. Вже 10 червня делегація Організації Об'єднаних Націй відвідала підконтрольні Україні населені пункти Херсонської області, які постраждали від повені після підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції.

Як повідомляв Фокус, секретар ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс заявив, що дії російських окупантів вплинуть на глобальну продовольчу безпеку. це призведе до зростання цін на продукти харчування та може спричинити проблеми з питною водою для сотень тисяч осіб.