Підрив Каховської ГЕС: у Кривому Розі шукають воду, металургія несе втрати

Через руйнування Каховської ГЕС на промислові підприємства зменшили подачу технічної води. Це призвело до падіння виробництва й змушує бізнес шукати альтернативні способи отримання води.

Руйнування Каховської ГЕС призвело до зменшення подачі води на "АрселорМіттал Кривий Ріг". Через це підприємство зупинило випуск сталі. Про це розповів фінансовий директор компанії Сергій Плічко під час онлайн-обговорення Європейської Бізнес Асоціації "Підрив Каховської ГЕС: наслідки для бізнесу".

Економія води: як зараз працює металургійний гігант "АрселорМіттал"

"До цієї катастрофи споживання технічної води було близько 2,5 тис. м куб. на год. Зараз, щоб економити воду в Південному водосховищі (водосховище на сході центральної частини Криворіжжя), нам зменшили тиск, і ми споживаємо менше 1 тис. м куб на годину. Щоб адаптуватися до зменшеного постачання води, ми були змушені зупинити деякі агрегати. Спочатку ми повністю зупинили виробництво сталі та прокату, зараз ми розуміємо, що зможемо відновити роботу деяких прокатних станів", — зауважив Плічко.

Деякі підрозділи підприємства в Кривому Розі працювали у звичному режимі, каже менеджер.

"На гірничому департаменті ситуація — більш стабільна. Там більш замкнутий контур споживання води. Тобто вода, яка використовується у виробництві, відстоюється й знов подається на виробництво. Незначне споживання необхідне для поповнення цього рівня", — пояснили в "АрселорМіттал Кривий Ріг".

За словами гендиректора компанії Мауро Лонгобардо, підприємство "АрселорМіттал Кривий Ріг" шукає альтернативні маршрути постачання води й намагається перебудувати виробництво так, щоб були періоди з більшим і меншим споживанням.

Якими будуть наслідки підриву дамби Каховської ГЕС для металургійної галузі

За словами головної економістки Dragon Capital Олени Білан, у короткостроковій перспективі вплив руйнування Каховської ГЕС на бізнес буде мало відчутним.

"На контрольованій території негативний вплив буде помірний. Бо найбільше затоплено території, які ми не контролюємо поки що", — сказала вона.

Разом з тим, на її думку, невдовзі можна очікувати зниження виробництва сталі на 20%.

Металургійна галузь внаслідок підриву ГЕС зменшить обсяги виробництва, падатиме й експорт Фото: УНІАН

"Зниження відбуватиметься на фоні того, що виробництво й експорт активно відновлювались з початку року. В травні був пік, тобто це зниження повертає нас на рівень квітня", — зауважила Білан.

А от падіння експорту сталі буде незначним — близько 2%, каже головна економістка Dragon Capital. Це пов’язано з тим, що закордонні поставки металургійної галузі з початком війни суттєво скоротилися через втрати виробничих потужностей та проблем з логістикою. Зараз металургія, каже Білан, генерує близько 10-12% експортної виручки.

У довгостроковій перспективі підприв Каховської ГЕС позначиться на сповільненні післявоєнного зростання і збільшенні витрат на економічне відновлення, додала Олена Білан.

Раніше Фокус писав, що катастрофа на Каховській ГЕС загрожує Україні значними втратами як у гуманітарній та екологічній сферах, так і в економіці. Зокрема, експерти попереджають про майбутні проблеми в енергобалансі країни, а це, зі свого боку, означає віялові відключення.

Також Фокус повідомив, що наразі тривають роботи, щоб зупинити стрімкий витік води з Каховського водосховища. Зокрема, фахівцями "Укргідроенерго" розробляється проєкт побудови перемички, реалізувати який можна буде після деокупації Херсонщини.