Соцвиплати в Україні нараховуватимуть по-новому: що зміниться

Оптимізують та спростять не всі соціальні виплати, а лише деяку частину. Це станеться до кінця 2023 року.

В Україні об'єднають кілька видів соціальних виплат, а також проведуть перевірку, наскільки доцільно виплачувати ту чи іншу допомогу. Про це 13 червня заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, нині в Україні існує понад 34 програми з різними соціальними виплатами, які дробляться на підвиди та підвиплати. Часто вони такі малі, що абсолютно не покращують фінансовий стан громадян.

"Тому від такого механізму потрібно відходити та уніфікувати всі виплати, пов'язані з бідністю, об'єднавши, наприклад, шість виплат в одну універсальну допомогу, яку надаватимуть відповідно до певних критеріїв. Крім того, паралельно одержувачам такої допомоги надаватимуть певні послуги для подолання кризи бідності", — розповіла вона.

Оптимізують та спростять не всі соціальні виплати, а лише деяку частину. Це відбудеться до кінця року, а вже у 2024 їх виплачуватимуть по-новому.

"У всьому світі є якась мета — якщо людина в бідності, значить, треба її вивести з цієї бідності — дати якийсь термін, якісь критерії, допомогти, підтримати, паралельно послугу надати, можливо, перевчити, позбавити залежності, допомогти знайти роботу, забезпечити житлом. Кожна сім'я має бути економічно заможною та самостійною. Це те, чого ми повинні прагнути", — наголосила Оксана Жолнович.

Соцвиплати у 2023 році

Витрати на соціальну сферу розподілені таким чином:

фінансове забезпечення виплати пенсій – 233 млрд грн.

підтримка малозабезпечених сімей – 73 млрд грн (включаючи надання пільг та субсидій на оплату послуг ЖКГ – 38 млрд грн);

соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, — 66,6 млрд грн (включаючи надання допомоги внутрішньо переміщеним особам на проживання — 57,6 млрд грн).

Раніше ЗМІ писали про те, який максимальний розмір пенсії в Україні та хто її отримує. Нині найвищими вважаються пенсії від десяти тисяч гривень. Однак їх одержує меншість. Також Фокус розповідав, кому з українців виплатять дві пенсії одночасно у 2023 році.