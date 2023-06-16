Протрималися місяць: "ПриватБанк" повертає старі правила прийому валюти

У "ПриватБанку" заявили про намір повернути старі правила для здійснення валютних операцій за допомогою терміналів самообслуговування.

Термінали "ПриватБанку" знову прийматимуть долари та євро. Обмеження, які було запроваджено наприкінці травня 2023 року, буде знято з 22 червня, повідомила пресслужба фінустанови.

"Банк відновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з її зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором у рамках встановлених норм та правил", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що "Приватбанк" перестав приймати від українців долари та євро у своїх терміналах із 29 травня. Весь цей час клієнти не могли обміняти валюту чи поповнити валютну картку. Також під заборону потрапили такі операції, як:

відкриття валютних депозитів;

погашення валютних кредитів

У банку із цього приводу заявили наступне:

"Проблема пов'язана з тим, що клієнти часто закачують у термінал старі купюри".

Тому всіх клієнтів зобов'язали звертатися виключно до фізичних відділень банку, де їм допомагали отримати потрібну послугу через касу.

Обов'язкова реструктуризація кредитів

Вона буде доступна для громадян із територій, на яких велися активні бойові дії проти російських окупантів. Відповідний законопроєкт № 9051, як пояснив голова фінансового комітету парламенту Данило Гетьманцев, законопроєкт вирішить проблему нарахування надмірних та непропорційно великих відсотків за кредитами споживачів, які проживають або проживали в населених пунктах, де ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, що знаходяться у тимчасової окупації.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2023 року ЗМІ писали про те, що у роботі "ПриватБанку" стався масштабний збій. Одним із перших про проблему повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

За його словами, спостерігаються проблеми при оплаті картками Monobank у терміналах "Привату", при знятті готівки в банкоматах "ПриватБанку", при переказі грошей на картки цього банку.

Ще Фокус писав, що із травня 2023 року українські банки знову почали блокувати картки українців за борги.