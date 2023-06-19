Підсіли на голку: кому Росія віддає свою нафту за безцінь через ембарго

Індія значно збільшує імпорт російської нафти. Голова державної нафтогазової компанії Винод Кумар стверджує, що лише у 2023 році показники зросли у 10 разів.

Західні санкції серйозно заважають експорту російської нафти, щоправда, повністю не блокують цей процес. Так, на РФ зараз припадає близько третини імпорту сирої нафти Індійської державної компанії Indian Oil, пише агентство Reuters.

За словами голови державної нафтогазової компанії Індії Винода Кумара, у 2021-2022 роках частка російського імпорту сирої нафти становила менш як 2%. А у 2023 році показники зросли у 10 разів і тепер становлять приблизно до 20% в імпорті сирої нафти Індією.

"У випадку з Indian Oil стрибок російського імпорту глибший: з 0,1% у 2021/2022 роках до 21,5% у 2022/2023. І думаю, впродовж цього року цифри зростуть до 30%", — сказав він.

Він також додав, що у майбутньому попит на нафту, газ і бензин збільшиться триразово, те саме стосується й імпорту сирої нафти. Тому "Росії у цьому приділятиметься головна роль".

За даними журналістів, які вивчили попередні дані судноплавних трекерів, імпорт російської нафти Індією в травні 2023 року досяг історичного максимуму, оскільки активно купували "чорне золото" зі знижками, зменшивши попит на нафту з Близького Сходу та Африки.

Зазначається, що через санкції, Російська Федерація практично втратила європейський ринок для збуту своєї нафти через війну в Україні. Тепер агресор продає більшу частину своїх енергоносіїв Китаю та Індії.

Постачання російської нафти до Пакистану

11 червня прем'єр-міністр країни Шехбаз Шаріф заявив, що до міста Карачі прибула перша в історії сира нафта з РФ. За даними агентства Reuters, нещодавно Пакистан повідомив, що планує дозволити бартерну торгівлю з Росією, Афганістаном та Іраном, що, за словами аналітиків, може знизити потребу в доларах і ризик транскордонної контрабанди енергоносіїв.

А 15 червня з'явилися повідомлення, що Росія активно збуває свої енергоресурси в Північній Кореї. У Комітеті санкцій ООН зафіксували, що нафтопродукти з Росії доставлялися до Північної Кореї в період з грудня 2022 по квітень 2023 року. За цей час у країну було поставлено 67 300 барелів нафтопродуктів.

Зазначимо, що хоч Росія і намагається експортувати експорт енергоносіїв, доходи російського держбюджету від цієї галузі у 2023 році мають помітно знизитись. Фокус у своєму огляді аналізує, як це вплине на стан справ в економіці РФ та здатність вести війну проти України.