"Обклали даниною": на Одещині чиновники "наживалися" на бізнесменах, — СБУ (фото)

За даними слідства, підозрювані змушували зернотрейдерів сплачувати хабарі для забезпечення безперешкодної торгівлі. Щомісяця схема приносила по 1 млн доларів.

Служба безпеки України та Головне управління поліції у Києві викрили чиновників, які збирали данину з представників українських компаній, які займаються експортом зерна через порти Одеської області. Як повідомляють у СБУ, незаконну діяльність організували посадові особи Головного управління Держслужби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів на Одещині та державної установи "Одеська обласна фітосанітарна лабораторія".

Правоохоронці з’ясували, що завдяки своїй схемі нечисті на руку чиновники щомісяця заробляли близько 1 мільйона доларів. Так, за винагороду вони обіцяли підприємцям безперешкодне оформлення лабораторних досліджень та сертифікатів відповідності сільгосптовару. Ці документи потрібні, щоб продавати зернові за кордон.

На Одещині викрили чиновників, які збирали данину з представників українських компаній, які займаються експортом зерна Фото: Пресцентр СБУ

Зазначається, що "обдирати" підприємців чиновникам допомагали ще три керівники афілійованих приватних компаній. Відомо, що вони займалися документальним супроводом вантажів. Встановлено, що зернотрейдери мали сплачувати суми готівкою або перераховувати їх на банківські рахунки підконтрольних посадовим особам фірм.

У СБУ задокументували кілька фактів одержання посадовцями хабарів. Внаслідок комплексних заходів затримано колишнього керівника Управління фітосанітарної безпеки регіонального управління Держпродспоживслужби, заступника керівника та інспектора Одеської обласної фітосанітарної лабораторії, а також трьох керівників підконтрольних фірм.

Завдяки своїй схемі нечисті на руку чиновники щомісяця заробляли близько 1 мільйона доларів. Фото: Пресцентр СБУ

Їм повідомлено про підозру за:

частиною 5 статті 27, частиоюи 3 статті 368 (пособництво в отриманні хабаря у великому розмірі або посадовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або пов'язаною з вимогою неправомірної вигоди);

частиною 3 статті 368-3 Кримінального кодексу (підкуп службової особи приватної юридичної особи).

Нагадаємо, 12 квітня повідомлялося, що у Вінницькій області командир роти пів року систематично вимагав від підлеглих солдатів гроші за короткострокові відпустки. Військовослужбовець підозрюється у отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

А минулого року Національне антикорупційне бюро спіймало на одержанні хабаря депутата Київської міськради Владислава Трубіцина та ще п'ятьох людей.