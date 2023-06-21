"Злочинця треба покарати": ЄС несе особливу відповідальність перед Україною, — Єврокомісія

Виділення підтримки Києву із заморожених коштів РФ ЄС розгляне ще до літньої паузи. А для інвестицій в Україну потрібна участь приватного сектору.

У середу, 21 червня, на Лондонській конференції з відновлення України голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Європейський Союз несе "особливу відповідальність" перед Україною, передає CNN.

На конференції країн, які надають військову та іншу підтримку Києву, у присутності представників більш ніж 400 компаній із 38 країн світу, фон дер Ляйєн висловилася про те, що для інвестицій в Україну потрібна участь приватного сектору.

Вона також згадала про запропонований Єврокомісією чотирирічний пакет фінансової допомоги для України. Для цього буде надано гранти з європейського бюджету та кредити, залучені на ринках капіталу. Щобільше, планується використати заморожені російські активи.

За словами фон дер Ляйєн, пропозиція щодо цих російських активів буде розглянута Єврокомісією ще до відходу "на літні канікули, оскільки злочинця потрібно притягнути до відповідальності".

Фон дер Ляйєн також сказала, що вона не має сумнівів у тому, що Україна стане частиною Євросоюзу.

Дефіцит бюджету України становить близько 60 млрд євро, зазначила вона, додавши, що запропонувала країнам ЄС покрити 45% бюджетного дефіциту, тобто 50 млрд євро.

Нагадаємо, що в Євросоюзі знову обговорюють експорт українського зерна. Єврокомісія наразі не визначилася із продовженням обмежень, але, за словами європейського комісара із сільського господарства Януша Войцеховського, таке рішення буде справедливим.

Також повідомлялося, що Єврокомісія вперше представила економічний прогноз для України, в якому наголошується, що практично все залежить від результату війни.