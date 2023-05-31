Інакше будуть великі проблеми: у ЄС розпочалися нові дискусії через експорт українського зерна

Єврокомісія поки не вирішила, чи продовжувати чинні обмеження, але за словами європейського комісара з сільського господарства Януша Войцеховського, йому "вдалося переконати держави блоку, що сумнівалися, в тому, що це справедливе рішення".

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Європейський Союз не планує знімати обмеження щодо імпорту зерна з України. Передбачається, що вони діятимуть щонайменше до кінця 2023 року, повідомляє The Brussels Time.

Зазначається, що днями відбулася зустріч міністрів сільського господарства ЄС, на якій європейський комісар із сільського господарства Януш Войцеховський запропонував продовжити торговельні обмеження на імпорт зернових із України після 5 червня. Він упевнений, що обмеження не потрібно знімати до кінця жовтня, а в ідеалі вони мають діяти до кінця. Інакше, за словами Войцеховського, Європа матиме великі проблеми.

"У прифронтових країнах зараз більше українського зерна, ніж в Україні", — зазначив він.

Він також додав, що Єврокомісія поки не вирішила, чи продовжувати чинні обмеження, але як вважає Януш Войцеховський, йому "вдалося переконати держави блоку, що залишилися, в тому, що це справедливе рішення".

Продовження обмежень засудив Міністр сільського господарства України Микола Сольський.

"Ми вважаємо, що їхнє продовження — неправильний курс дій, і ми проти них. Це зіграє на руку Москві", — сказав він.

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Обмеження на імпорт зерна з України: що відомо

У квітні-травні 2023 року у Польщі, Угорщині, Словаччині та Болгарії виник надлишок української сільгосппродукції, після чого ці країни в односторонньому порядку заборонили імпорт зернових з України.

Європейська комісія наприкінці квітня домовилася з цими чотирма державами та Румунією про те, що вони блокуватимуть збут української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника на своїй території, але дозволять транзит агропродукції до інших країн. Ще Єврокомісія надала 100 млн євро допомоги постраждалим фермерам у цих країнах.

У Нацбанку України 27 квітня повідомляли, що попередні збитки від заборони транзиту української агропродукції через країни Східної Європи становили приблизно 200 млн доларів. За словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, втрати від заборони експорту в сусідні країни будуть більшими.