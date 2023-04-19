Транзит зерна: Євросоюз запровадить додаткові обмеження на українську агропродукцію

Європейський союз у відповідь на прохання Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії запровадить превентивні заходи щодо української пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку.

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Влада Євросоюзу запровадить загальноєвропейський підхід у рамках принципу єдиних ринків та митного союзу, додатково профінансує фермерів та розробить обмеження щодо української агропродукції. Про це 19 квітня 2023 року заявила директор із політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант, передає Інтерфакс-Україна.

Вона розповіла про пропозицію голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн у відповідь на лист прем'єрів Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії, в якому вони просили вирішити питання ввезення української агропродукції.

"Президент представляє три пропозиції щодо врегулювання ситуації на цих ринках", — сказала Дана Спінант.

Так, до вже наданого пакету в 56,3 млн євро для найбільш постраждалих фермерів із цих країн, буде розроблено ще один пакет фінпідтримки, розмір якої складе 100 млн євро.

"Ще ми застосуємо превентивні заходи відповідно до чинних правил торгівлі щодо окремих категорій зерна. Це стосується, зокрема, пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку. І, по-третє, ми розпочинаємо розслідування щодо інших чутливих продуктів", – зазначила Спінант. .

Директор із політичних комунікацій Єврокомісії також зазначила, що виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс сьогодні вдень зустрінеться з міністрами п'яти держав-членів ЄС та України, щоб обговорити усі пропозиції.

"З самого початку ми прагнемо, з одного боку, підтримувати Україну в експорті своєї продукції, в тому числі сільськогосподарської продукції, тому що це важлива життєва артерія для економіки України. Ми прагнемо допомогти вивести цю сільськогосподарську продукцію на світові ринки, де ця продукція необхідна, а також вирішити проблеми, пов'язані з продовольчою безпекою, і ми повністю віддані підтримці наших фермерів", – наголосила вона.

Нагадаємо, 18 квітня стало відомо, що Україна та Польща домовилися про поновлення транзиту української агропродукції через територію Польщі. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський 18 числа розповів, що після відновлення транзиту української агропродукції Польща відстежуватиме її переміщення за допомогою спеціальних трекерів.

Нагадаємо, що ще 7 квітня стало відомо, що Україна погодилася припинити імпорт зерна на територію Польщі і тепер залишиться виключно транзит.