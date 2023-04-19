Транзит зерна: Евросоюз введет дополнительные ограничения на украинскую агропродукцию

Европейский союз в ответ на просьбы Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии введет превентивные меры в отношении украинской пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.

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Власти Евросоюза введут общеевропейский подход в рамках принципа единых рынков и таможенного союза, дополнительно профинансируют фермеров и разработают ограничения относительно украинской агропродукции. Об этом 19 апреля 2023 года заявила директор по политическим коммуникациям Еврокомиссии Дана Спинант, передает Интерфакс-Украина.

Она рассказала о предложении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в ответ на письмо премьеров Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии, в котором они просили разрешить вопрос ввоза украинской агропродукции.

"Президент представляет три предложения по урегулированию ситуации на этих рынках", – сказала Дана Спинант.

Так, к уже предоставленному пакету в 56,3 млн евро для наиболее пострадавших фермеров из этих стран, будет разработан еще один пакет финподдержки, размер которой составит 100 млн евро.

"Еще мы применим превентивные меры в соответствии с действующими правилами торговли в отношении отдельных категорий зерна. Это касается, в частности, пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. И, в-третьих, мы начинаем расследование по другим чувствительным продуктам", – отметила Спинант.

Директор по политическим коммуникациям Еврокомиссии также отметила, что исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сегодня днем встретится с министрами пяти государств-членов ЕС и Украины, чтобы обсудить все предложения.

"С самого начала мы стремимся, с одной стороны, поддерживать Украину в экспорте своей продукции, в том числе, сельскохозяйственной продукции, потому что это важная жизненная артерия для экономики Украины. Мы стремимся помочь вывести эту сельскохозяйственную продукцию на мировые рынки, где эта продукция необходима, а также решить проблемы, связанные с продовольственной безопасностью, и мы полностью привержены поддержке наших фермеров", – подчеркнула она.

Напомним, 18 апреля стало известно, что Украина и Польша договорились о возобновлении транзита украинской агропродукции через территорию Польши. Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 18 числа рассказал, что после возобновления транзита украинской агропродукции Польша будет отслеживать ее перемещение с помощью специальных трекеров.

Напомним также, что еще 7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить импорт зерна на территорию Польши и теперь останется исключительно транзит.