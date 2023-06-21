Євросоюз заборонив транспортувати нафту російським трубопроводом "Дружба"

Під час обговорення 11-го пакету антиросійських санкцій представники ЄС прислухалися до польської сторони, яка вимагала зупинити подачу нафти південною гілкою нафтопроводу "Дружба".

Євросоюз у прийнятому 11-му пакеті санкцій проти РФ заборонив транспортування нафти в частині російського нафтопроводу "Дружба". Про це заявив посол Польщі в ЄС Анджей Садось у середу, 21 червня.

"Деякі вимоги Польщі включені до одинадцятого пакету санкцій проти Росії", — сказав Садось.

Він уточнив, що польська сторона від початку обговорення 11-го пакету антиросійських санкцій наполягала на тому, щоб щодо південної ділянки нафтопроводу "Дружба" були введені обмеження. Зауважимо, що на цей час це єдина гілка "Дружби", якою російська нафта йде до Європи. Північною транспортується казахстанська.

Крім того, новий пакет санкцій забороняє в’їзд на територію Євросоюзу російським причепам з товарами.

Посол також повідомив, що серед понад 70 осіб та 30 компаній, які будуть піддані санкціям, є особи, відповідальні за викрадення українських дітей та відправлення їх на примусове усиновлення до Росії.

Карта нафтопроводу "Дружба"

Нагадаємо, 21 червня посли Євросоюзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. У Європейській комісії вважають, що це дозволить посилити боротьбу з обходом санкцій і заблокувати можливість отримання товарів, що підлягають обмеженням.

А 20 червня у Європейському статистичному агентстві повідомили, що після запровадження західних санкцій російський експорт нафти почав швидко втрачати свій потенціал на європейському ринку. Імпорт сирої нафти та нафтопродуктів з РФ до Євросоюзу у березні 2023 року впав на 90% порівняно із середньомісячним показником за три попередні роки.