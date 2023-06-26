"Створить прецедент", — у Німеччині пояснили, що не так з ідеєю віддати Україні активи РФ

Поки Єврокомісія розглядає план, який допоможе Україні отримати гроші агресора на відбудову країни, в ЄС знайшлася країна, яка вважає таку ідею недоречною.

У Європейському Союзі досі не можуть вирішити, як передати Україні заморожені активи Російської Федерації. До того ж зараз проти такої іде виступає Німеччина: уряд країни вважає, що юридичні та фінансові ризики у цій справі занадто серйозні, пише газета Financial Times.

Чому Німеччина проти?

У Міністерстві закордонних справ Німеччини зазначають, що Росія обов'язково заплатить за шкоду, яку завдала Україні під час повномасштабного вторгнення. Також у відомстві наголосили, що країна продовжує виявляти та блокувати усі активи юридичних та фізичних осіб з РФ, які підпадають під санкції.

Але влада Німеччини вважає, що використати заморожені російські кошти для відновлення України буде занадто складно через складні фінансові та юридичні питання. На думку міністра юстиції Німеччини Марка Бушманна, цей план взагалі "юридично непрацездатний".

На думку іншого німецького можновладця, рішення від ЄС про конфіскацію грошей російського Центробанку банку або отримання доходів від інвестування коштів сприятиме створенню прецеденту для інших країн. Наприклад, Польща зможе вимагати, аби їй виплатили репарації за шкоду від Другої світової війни.

"Це відкриває банку з хробаками. Завдання полягає в тому, щоб спробувати знайти те, що є юридично надійним і обґрунтованим. Це складніше, ніж хтось думав на початку", — сказав він.

Нагадаємо, як повідомляв Bloomberg, станом на початок 2023 року Євросоюз і партнери з "Великої сімки" заморозили близько 300 млрд євро (311 млрд доларів) резервів російського Центробанку та 19 млрд євро активів, які перебувають під санкціями російських бізнесменів. Тоді ж зазначалося, що ці оцінки не є повними, а активи не можуть бути розподілені.

А вже у лютому стало відомо, що країни G7 вирішили не використати заморожені російські активи до закінчення повномасштабної війни в Україні. Тим часом естонський уряд ухвалив рішення про використання активів Російської Федерації як підтримку України. Естонія стала першою європейською країною, яка розробила такий правовий план.

Також 25 травня повідомлялося, що в ЄС почалися дискусії з приводу передачі Україні прибутку, отриманого від мільярдів євро російських активів, що залишилися на світових фінансових ринках.