Штрафи до 200 тисяч: за що в Україні можуть покарати роботодавця

У податковій службі попередили, що відновили моніторинг роботодавців в Україні та вже карають за виявлені порушення.

У Державній податковій службі (ДПС) закликали роботодавців оформляти трудові відносини з працівниками та сплачувати всі податки. Інакше податківці обіцяють штрафувати на серйозні суми, повідомляє пресслужба ДПС.

Повідомляється, що фахівці податкової служби вже розпочали відповідний моніторинг і карають за порушення. Згідно із законодавством, за одного незаконного працівника штраф може сягати 200 тисяч гривень. Це перевищує мінімальну зарплату зі сплатою всіх податків і ЄСВ терміном на два роки.

У податковій службі зазначають, що на початку 2022 року в Україні без оформлення трудових відносин працювали понад 3 млн осіб. Навіть якщо рахувати мінімальну зарплату, то бюджет недоотримує близько 100 мільярдів гривень податків на рік.

Також повідомляється, що незаконна праця негативно впливає на соціальні гарантії. Зокрема, неоформлені працівники можуть залишитися без:

оплачуваних лікарняних;

відпусток;

пенсійних виплат;

допомоги з безробіття.

Диджиталізація податкової: які зміни готують українцям

У березні 2023 року Данило Гетманцев в інтерв'ю Фокусу розповідав, що перші масштабні зміни, пов'язані з диджиталізацією податкової, відбудуться цього року.

"Електронний акциз — коли пляшку можна відстежити від виробника до кінцевого споживача та визначити скануванням, що це не контрафакт. Е-аудит — підприємець однією кнопкою відвантажує звіт і спілкується з податковою виключно дистанційно. Електронний профіль платника податків — платник податків розуміє, як його оцінюють і що він має робити, щоб потрапити до "зеленої зони" та взагалі ніколи не перевірятися податковою в межах виїзних податкових перевірок. Заповнення податковою декларацій за ФОПахми та фізособами, коли податкова фактично виконує функцію бухгалтера та, збираючи всі відомості про платників, прямо в електронному кабінеті передає декларацію на підпис", — поділився планами політик.

До слова, 11 квітня 2023 року депутати Верховної Ради підтримали в першому читанні законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби.

Також нагадаємо, що в межах кампанії декларування доходів громадян, яка завершилася 1 травня 2023 року, було подано 169 900 декларацій про майновий стан і доходи.