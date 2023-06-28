Польща скасує обмеження для аграрної продукції з України восени, – Дуда

Наступні два місяці необхідні державними структурам для "певної підготовки", тому скасування влітку не планується.

Польща ухвалить рішення щодо скасування обмежень та запровадження регулярного товарообігу між Україною та Європейським Союзом після 15 вересня. Про це на пресконференції в Києві заявив Президент Польщі Анджей Дуда.

Політик розповів, що його держава підтримує скасування обмежень та запровадження регулярного товарообігу між нашою державою та ЄС. Він розповів, що вважає правильним скасування чинних обмежень на імпорт з України.

"Я сподіваюся, що ці рішення мають бути якнайшвидше скасовані", – пояснив Дуда.

Керівник Польщі зазначив, що дострокове скасування обмежень, які діють до 15 вересня, наразі не заплановано. Це пов'язано з тим, що наступні два місяці літа необхідні державним структурам для "певної підготовки".

Він наголосив на тому, що варто уникнути явищ, які здатні здійснити негативний суспільний вплив.

"Потрібно напрацювати механізми, які дозволять без негативних явищ вести транзит та товарообмін ", – уточнив Дуда.

Президент України Володимир Зеленський додав, що плани щодо скасування обмежень підтвердив й Тьєррі Бретон, профільний єврокомісар з питань торгівлі.

Обмеження на імпорт зерна з України

Навесні 2023 року Польща разом з іншими державами заборонила імпорт певних українських продуктів, у списку було й зерно. Згодом 2 травня Європейська комісія вирішила тимчасово обмежити експорт згаданих продуктів з України до Болгарії, Угорщини, Румунії, Польщі та Словаччини. Відповідні заходи були спрямовані на захист європейського ринку.

Нагадаємо, Євросоюз майже відмовився від нафти з РФ. Попри санкції, загальний обсяг імпорту нафти з Росії в європейські країни не скоротився до нульового рівня.