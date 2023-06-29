Ситуація близька до критичної: в РФ "навала" контейнерів із Китаю, — росЗМІ

Як свідчать дані Головного митного управління КНР, експорт із країни до РФ у січні-травні 2023 року зріс майже на 76%.

На тлі збільшення експорту з Китаю в Росію на залізничних станціях Московського регіону і всієї Центральної Росії спостерігається велике скупчення порожніх контейнерів, у яких привезли китайські товари. Ситуація близька до критичної, а логістичні оператори вже навіть пропонують знижки за вивезення контейнерів у напрямку Китаю, пише видання The Moscow Times.

Зазначається, що з Китаю в Росію імпортується в контейнерах набагато більше вантажів, ніж експортується у зворотному напрямку. Як свідчать дані Головного митного управління КНР, експорт із Китаю до РФ у січні-травні 2023 року зріс майже на 76% у річному вираженні до $42,95 млрд, тоді як імпорт із Росії за цей самий час збільшився лише на 20,4% до $50,85 млрд.

Товарів, які привозять до РФ з Китаю, так багато, що логістичні оператори вже пропонують великі знижки тим, хто погодиться вивезти порожні контейнери в напрямку Китаю, тому вартість доставки знижується.

Компанія Tradest дізналася, що знижка за відправлення залізницею 40-футового контейнера з Москви до Новосибірська коштує 50 000 рублів при середній вартості самого перевезення приблизно 80 000, до Владивостока — доходить до 120 000 рублів (за ціни приблизно 180 000), а безпосередньо до Китаю — до $1 100 (від $2300).

Цікаво, що вартість доставки контейнерів з Китаю теж знижується: порівняно з травнем у червні вони зменшилися десь на 1,3%, до $7300 за контейнер за маршрутом Шанхай — Москва.

Нагадаємо, ще в травні 2023 року агентство Bloomberg повідомляло, що Китайська народна республіка отримала рекордну виручку від експорту своєї продукції в РФ. У публікації йшлося про те, що рекордний показник китайського експорту в Росію було зафіксовано у квітні.

"Експорт Китаю в Росію у квітні досяг рекордного рівня, збільшившись на 153% порівняно з минулим роком, до 9,6 млрд доларів, що є ознакою дедалі тісніших економічних відносин", — писали автори публікації.

Також нещодавно стало відомо, що Китай додав російський далекосхідний порт Владивосток як транзитний вузол для внутрішніх торгових поставок.