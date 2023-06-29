В Україні скасують повістки? Чому ТЦК видають накази про загальну явку впродовж 10 днів

В Україні ряд ТЦК та СП видали накази про обов’язкову явку військовозобов’язаних до військкоматів впродовж 10 днів з моменту опублікування наказу. Юристи пояснюють: такі накази не можуть замінити повісток.

Те, що ТЦК почали видавати накази про явку до військкоматів впродовж 10 днів, не скасовує зазначені в законі норми щодо вручення повісток, а повістки мають вручатися особам представниками ТЦК особисто під підпис. Про це пише Фокус у новій статті "Не прийшов до ТЦК – будеш ухилянтом. Навіщо ТЦК видають накази про явку впродовж 10 днів".

"Тобто зазначений наказ ТЦК не може рахуватись і не може замінити повістку, оскільки навіть елементарного елементу – моменту ознайомлення військовозобов’язаного з таким документом – не можливо встановити", — зазначила у коментарі Фокусу адвокат, юрист Ario Law Firm Надія Грищенко. За словами юристки, наказ ТЦК не заміняє повістку. Про скасування повістки, як обов'язкового елементу мобілізаційного процесу, наразі теж не йдеться.

"Повістка є виключно письмовим документом, який має чітко визначені реквізити та вигляд (шаблон). Детально про те, як має бути складена повістка, можна подивитись у додатку 11 до "Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487", — нагадує Надія Грищенко.

Юристи впевнені: наказ ТЦК та СП про явку впродовж 10 днів не може замінити повістку, що має бути вручена особі під її підпис Фото: ТСН

Юрист ЮКК "Де-юре" Юрій Сергієнко переконаний: наказ, попри імперативні формулювання, не замінює повістку для фізичної особи та не викликає зобов’язання керівників підприємств організовувати явку співробітників до ТЦК та СП, не загрожує їм притягненням до відповідальності. Та якщо військовозобов’язаний явиться самостійно до ТЦК та СП або керівник підприємства через свою необізнаність чи страх організує явку своїх співробітників до ТЦК та СП відповідно до наказу ТЦК, то зазначена явка буде сприйнята ТЦК та СП як добровільне виконання військового обов’язку.

Тобто чоловікам, які без раніше вручених повісток прийдуть до військкомату, такі повістки будуть вручені, що означатиме подальші мобілізаційні дії з проходженням ВЛК та видачею особі мобілізаційного завдання.

Раніше Фокус писав, що Оболонський ТЦК видав наказ щодо обов’язкової явки військовозобов’язаних до ТЦК та СП впродовж 10 днів, і цей наказ датований 19 червня 2023 року.

Також Фокус повідомив, чи можлива кримінальна відповідальність особи за неприбуття до ТЦК та СП після появи наказу про обов'язкову явку до військкомату.