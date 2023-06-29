В Україні з'явиться електронна акцизна марка: що зміниться на ринку тютюну

Створення Електронної системи обігу підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб'єктами господарювання.

Верховна Рада 29 липня 2023 року ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №8287, який передбачає, що в Україні з 2026 року з'явиться електронна марка акцизного податку.

Що це означає

За словами народного депутата Ярослава Железняка, за допомогою ухваленого законопроєкту облік алкоголю, тютюнових виробів і рідин для електронних цигарок відбуватиметься в електронному форматі. Закон передбачає, що:

в Україні відстежуватимуть рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;

органи контролюватимуть повноту та своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари;

кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити законність походження товару.

Також створення Електронної системи обігу підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб'єктами господарювання. Тож зникне обтяжливий процес замовлення паперових марок акцизного податку, що відійде в минуле. А система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до сплати з частини сум акцизного податку за замовлені марки

Зазначимо, що український бюджет щорічно втрачає близько 22 мільярдів гривень через те, що близько 20% ринку сигарет перебуває в тіні. Про це йдеться в статті Фокуса "Шкідливі звички. Скільки в Україні тіньового пального, алкоголю та сигарет і що з цим робити".

Головні порушники на ринку тютюну добре відомі. Олег Гетьман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи, у коментарі для Фокуса розповідає, що під час дослідження тіньового ринку кількість тонн сировини, яку всі українські виробники сигарет замовляють за рік, аналітики порівнювали з обсягом сплачених податків. Таким чином, вдалося з'ясувати, що легальні чесні виробники з кожної тонни переробленого тютюну сплачують приблизно 3-5 млн грн податків, тоді як тіньовики платять значно менше — подекуди лише кілька гривень.

Нагадаємо також, що 2023 року парламент планує скасувати пільговий режим для ФОП третьої групи, коли такі підприємці могли платити 2%.