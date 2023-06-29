В Україні підвищують тарифи на воду: скільки доведеться платити

У НКРЕКП зазначають, що в середньому тарифи на воду збільшаться на 32%. Підвищення відбуватиметься у 2 етапи.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тарифи на воду. Як повідомляє комісія, підвищення відбуватиметься у 2 етапи: з 1 липня і з 1 вересня 2023 року.

"На зміну тарифу на першому етапі впливають такі фактори: збільшення вартості електричної енергії, зростання вартості реагентів, зміна обсягів реалізації", — сказано в повідомленні.

Відомо, що водоканалам запропонували змінювати тарифи у два етапи: з 1 липня і з 1 вересня 2023 року. Тарифи підвищать такі водоканали:

КП "ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ";

КП "ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ";

КП ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД";

КП "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

КП "НОВОМОСКОВСЬК ВОДОКАНАЛ";

ЧАО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ";

ДМП ВКГ "ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС";

КП "ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

КП "КРИВБАСВОДОКАНАЛ";

КВП "КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ";

КП "ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

КП "ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА";

КП "ВОДОКАНАЛ" (ЗАПОРІЖЖЯ);

КП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ";

ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА";

ОКВП "ДНІПРО-КІРОВОГРАД";

ЛМКП "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ";

КП "ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

ТОВ "ІНФОКС" (ФІЛІЯ "ІНФОКСВОДОКАНАЛ");

КП "КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ" КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

КП ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ";

РОВКП ВКГ "РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ";

КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

КП "ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ";

МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ";

КП "МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ" (М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ);

ПрАТ "АЗОТ" (м. ЧЕРКАСИ);

КП "ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

КП "ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ";

КП "ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

АТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ";

ЧАО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ";

КП "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

КП БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ

За словами представника НКРЕКП Руслан Кайдаш, середньозважене зростання тарифів становило 32%.

"Платіжки на водопостачання та водовідведення для середньостатистичної сім'ї збільшаться приблизно на 60 грн. Це не дуже багато", — сказав він.

Нагадаємо, раніше 13 червня в Офісі президента пояснили, чому українці будуть більше платити за світло. Так, заступник глави ОП Ростислав Шурма розповів, що тарифи на електроенергію переглянули, щоб отримати гроші для відновлення енергосистеми.