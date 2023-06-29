В Україні підвищують тарифи на воду: скільки доведеться платити
У НКРЕКП зазначають, що в середньому тарифи на воду збільшаться на 32%. Підвищення відбуватиметься у 2 етапи.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тарифи на воду. Як повідомляє комісія, підвищення відбуватиметься у 2 етапи: з 1 липня і з 1 вересня 2023 року.
"На зміну тарифу на першому етапі впливають такі фактори: збільшення вартості електричної енергії, зростання вартості реагентів, зміна обсягів реалізації", — сказано в повідомленні.
Відомо, що водоканалам запропонували змінювати тарифи у два етапи: з 1 липня і з 1 вересня 2023 року. Тарифи підвищать такі водоканали:
- КП "ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ";
- КП "ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ";
- КП ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД";
- КП "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
- КП "НОВОМОСКОВСЬК ВОДОКАНАЛ";
- ЧАО "ЕНЕРГОРЕСУРСИ";
- ДМП ВКГ "ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС";
- КП "ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
- КП "КРИВБАСВОДОКАНАЛ";
- КВП "КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ";
- КП "ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
- КП "ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА";
- КП "ВОДОКАНАЛ" (ЗАПОРІЖЖЯ);
- КП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ";
- ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА";
- ОКВП "ДНІПРО-КІРОВОГРАД";
- ЛМКП "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ";
- КП "ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
- ТОВ "ІНФОКС" (ФІЛІЯ "ІНФОКСВОДОКАНАЛ");
- КП "КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ" КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
- КП ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ";
- РОВКП ВКГ "РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ";
- КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
- КП "ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ";
- МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ";
- КП "МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ" (М. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ);
- ПрАТ "АЗОТ" (м. ЧЕРКАСИ);
- КП "ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
- КП "ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ";
- КП "ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
- АТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ";
- ЧАО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ";
- КП "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
- КП БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ
За словами представника НКРЕКП Руслан Кайдаш, середньозважене зростання тарифів становило 32%.
"Платіжки на водопостачання та водовідведення для середньостатистичної сім'ї збільшаться приблизно на 60 грн. Це не дуже багато", — сказав він.
Нагадаємо, раніше 13 червня в Офісі президента пояснили, чому українці будуть більше платити за світло. Так, заступник глави ОП Ростислав Шурма розповів, що тарифи на електроенергію переглянули, щоб отримати гроші для відновлення енергосистеми.