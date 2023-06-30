Рублю все гірше: як "переворот" Пригожина підриває російську економіку

За підсумками перших шести місяців 2023 року рубль увійшов до списку однієї з найслабших валют світу і майже наздогнав турецьку ліру.

У Росії рубль уперше з березня 2022 року переступив позначку в 88 рублів, досягнувши 15-місячного мінімуму. Про це свідчать дані Московської біржі.

Так, на торгах у п'ятницю, 30 червня курс долара піднявся до 88,20 рубля — найвищого значення з кінця березня 2022 року. Тим часом показники євро становлять 95,77 рубля.

Як пише видання The Moscow Times, паніка на валютному ринку РФ почалася на тлі заколоту найманців із ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Ситуація досі залишається невизначеною, тому, за словами директора з інвестицій ІК "Локо-Інвест" Дмитра Польового росіяни та бізнес продовжуватимуть виводити валютні заощадження за кордон.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну взимку 2022 року, тільки фізособи переказали за кордон понад $60 млрд, а великий бізнес залишив на закордонних рахунках понад $90 млрд доходів.

Тим часом аналітики UniCredit вважають, що незрозумілість у майбутньому після повстання бойовиків проти чинної влади і далі тиснутиме на рубль, штовхаючи долар до позначки 90.

За підсумками червня 2023 року курс американської валюти додав 7%, європейської — майже 10%. З початку року долар і євро подорожчали на 15 і 20 рублів відповідно. За масштабами девальвації — більш ніж на 20% за пів року — рубль увійшов до списку однієї з найслабших валют світу і майже наздогнав турецьку ліру.

Керівник відділу інвестиційного консультування "Алор Брокер" Олексій Антонов припустив, що рубль і далі втрачатиме позиції.

"Підвищення ключової ставки Банку Росії на наступному засіданні, ймовірність чого близька до 100 відсотків, несильно підтримає рубль, якщо, звісно, регулятор не підвищить ставку одразу на 2-3 відсоткових пункти", — підсумував експерт.

Нагадаємо, ще на початку 2022 року президент РФ Володимир Путін упевнено заявляв, що долари та євро скомпрометували себе як валюта. Тому він наказав російському уряду перейти на розрахунки в рублях за постачання газу, відмовившись від валютних розрахунків.

До слова, 21 липня стало відомо, що посли Європейського Союзу погодили новий одинадцятий пакет санкцій проти РФ за війну в Україні. Як зазначила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, під ударом знову опиниться військова машина Росії.