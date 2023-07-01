Тільки по СМС: Нацбанк вирішив посилити контроль за поповненням карт через термінали
Відповідно до затверджених регулятором змін, під час поповнення рахунку через термінал українцям доведеться вводити свій номер телефону незалежно від суми переказу.
Національний банк України зобов'язав з 1 серпня у всіх терміналах встановити додаткову верифікацію. Незалежно від суми переказу українцям доведеться вводити свій номер телефону, а також одноразовий пароль, отриманий у вигляді СМС.
Про це повідомляють на сайті регулятора.
Крім того, квитанції, що підтверджують операції з внесення готівки через термінал, тепер будуть, крім іншої інформації, містити номер мобільного телефону платника.
"Ці вимоги стосуються операцій із внесення готівки для зарахування на рахунки за допомогою ПТКС (програмно-технічний комплекс самообслуговування — ред.)", — зазначають у НБУ.
Однак нововведення не торкнеться наступних платежів:
- оплата комунальних платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв'язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);
- оплата квитків для залізничних перевезень (включно з приміськими);
- оплата проїзду в міському та приміському транспорті (включно з оплатою електронних квитків для проїзду в такому транспорті);
- оплата маршрутних пасажирських перевезень;
- поповнення проїзних і транспортних карток для проїзду в міському та приміському транспорті;
- сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.
Регулятор зазначає, що нові норми передбачено постановами Правління НБУ від 30 червня 2023 р. № 90 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" та № 89 "Про внесення Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій постачальниками платіжних послуг в Україні".
Нагадаємо, 30 червня заступник голови Офісу президента з економічних питань Ростислав Шурма розповів, що в ОП аналізують можливість відмови від готівки в Україні. Чиновник стверджує, що завдяки забороні готівки скоротиться рівень тіньової економіки і кількість хабарів.
На думку податкового аналітика В'ячеслава Черкашина, таке нововведення матиме руйнівний ефект одразу в кількох напрямках. Він зазначив, що кілька мільйонів українців, насамперед літні люди і жителі сільської місцевості, будуть повністю виключені з економічного життя.