Українцям реструктуризують кредити через війну: що це означає і кого торкнеться

Відомо, що реструктуризація буде доступна під час воєнного стану і ще 30 днів після його скасування.

Президент Володимир Зеленський підписав закони про обов'язкову реструктуризацію споживчих кредитів для громадян із територій, де тривають або велися бойові дії, або з тимчасово окупованих територій. Це проєкти № 9051 і № 9052.

Таким чином в Україні під час воєнного стану з'явилася обов'язкова розстрочка за позиками, які не забезпечені заставою. За умовами, реструктуризація буде доступна під час воєнного стану і 30 днів після нього.

Кому схвалять реструктуризацію

Згідно із законами, необхідно відповідати хоча б одному з таких додаткових критеріїв:

державна та соціальна матеріальна допомога або пенсійне забезпечення, благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача та членів його сім'ї;

споживач є батьком або матір'ю у багатодітній сім'ї, яка отримує субсидію на оплату комунальних послуг;

споживач або член сім'ї є особою з інвалідністю внаслідок війни і нарахований за три місяці середній щомісячний дохід не перевищує розміру двох мінімальних заробітних плат (13 400 грн).

Також у споживача, який хоче отримати відстрочку за кредитом, не повинно бути заборгованостей станом на 23 лютого 2022 року.

Які кредити доступні фізособам у 2023 році

За інформацією Національного банку України, 2022 року банки видали 2009 іпотечних кредитів, а загальна їхня сума становила 1,96 млрд грн. Якщо порівнювати з 2021 роком, нове іпотечне кредитування скоротилося в 5,3 раза за кількістю договорів і в 4,3 раза в грошовому вимірі.

Але якщо в перші місяці війни банки взагалі майже масово припинили видавати кредити фізособам через відсутність попиту, то з другого півріччя 2022 року і далі ситуація на ринку кредитів для споживачів почала покращуватися.

Нагадаємо, в Україні з 9 травня 2023 року більше не діє постанова Кабміну, у межах якої Державній виконавчій службі заборонялося заарештовувати рахунки українців на суму менше ніж 100 тисяч гривень під час воєнного стану. Причина: набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану".

Також Фокус пояснював, чи можуть українці під час війни не повертати позики.