Призначення пенсії: експерти розповіли, куди звернутися, щоб не втратити частину виплат

У Пенсійному фонді заявили, що громадянин після досягнення пенсійного віку має подати документи про призначення пенсії протягом трьох місяців.

У Пенсійному фонді заявили, що громадянин України має право звернутися за призначенням пенсійних виплат протягом трьох місяців після настання права на них. Про це пише портал "На пенсії".

Повідомляється, що людині повідомлять, які саме документи вона має принести до Пенсійного фонду, щоб їй призначили виплати. Головне принести документ, який підтверджує стаж роботи. Це трудова книжка.

Однак, як зазначили в Пенсійному фонді, вона може бути визнана недійсною, якщо буде порушено інструкції з її ведення. Приміром, без певних печаток на титульній сторінці.

Також у відомстві нагадали, що 15 квітня 2023 року набув чинності Закон України від 20.03.2023 № 2981-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Він передбачає, що в період дії воєнного стану і навіть протягом трьох місяців після його закінчення, українці, які проживали на окупованих територіях або там, де велися бойові дії, можуть отримати виплати від дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

У Пенсійному фонді зазначили, що строк звернення за призначенням пенсії не сплив станом на початок повномасштабного вторгнення РФ — 24 лютого 2022 року. Виняток можливий для тих, хто проживав на окупованих територіях, і кому в період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2023 року пенсію призначено з дня звернення.

Щоправда, як повідомляється, норма не діє для тих, у кого термін звернення закінчився станом на початок повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, що в Міністерстві соціальної політики розповіли, хто має право і який розмір пенсій по інвалідності. В Україні на розмір пенсії по інвалідності впливає відсоток від розміру пенсії за віком і присвоєна група інвалідності.

Крім того, Фокус писав про максимальний розмір пенсій в Україні. Так, уже скасовано призначення спецпенсій для всіх категорій пенсіонерів, крім військовослужбовців. Однак раніше нараховані суми виплат не будуть перераховуватися.