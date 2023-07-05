Аварія на ЗАЕС: що росіяни збираються пошкодити – енергоблоки чи сховище ядерних відходів

Російські ЗМІ активно розганяють історію про плани України вдарити ракетами на ЗАЕС. Фокус дізнався, які саме сценарії можуть зараз розглядати росіяни, плануючи створити небезпечну провокацію на окупованій АЕС в Енергодарі.

Пошкодження Запорізької атомної електростанції, які призведуть до неможливості її майбутнього функціонування (генерації електроенергії), — не головна задача Кремля, а імовірних головних сценаріїв розвитку подій на ЗАЕС — два. Про це в коментарі Фокусу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Головна задача Кремля – посилити тиск на українське військово-політичне керівництво, на населення і на партнерів України, щоб примусити Україну до перемовин на вигідних Кремлю умовах. Оскільки Україна проявляє стійкість, а Зеленський не погоджується на переговори (і правильно робить, адже вони безперспективні, немає з ким вести перемовини), то вимальовується, дійсно, сценарій підриву росіянами ЗАЕС", — повідомив Володимир Омельченко.

На його думку, імовірних сценаріїв два. "Перший сценарій вже частково був змальований російськими ЗМІ, які опублікували історію, ніби Україна планує підірвати сховище сухих відпрацьованих ядерних відходів, яке знаходиться на майданчику ЗАЕС, і що Україна атакуватиме це сховище британськими ракетами Storm Shadow. Тому я розглядаю такий можливий сценарій: підрив Росією сховища відпрацьованих ядерних відходів, де, можливо, знайдуть уламки Storm Shadow чи ж самі зроблять макет таких уламків, і будуть розганяти по світу меседж, що це Україна підірвала сховище ядерних відходів британською ракетою. Думаю, до цього сценарію слід бути готовими", — повідомив експерт.

За його словами, існує також другий сценарій, коли росіяни можуть пошкодити системи водопостачання до реакторної зони і до зони витримки ядерного палива всередині реактора. "Тоді може статися повне пошкодження реактора, розплавлення зони реактора, це можливо. Хоча думаю, перший сценарій все ж ймовірніший, але може бути і комбінація – спочатку підірвуть сховище сухих ядерних відходів, а після цього намагатимуться пошкодити самі реактори ЗАЕС", — зазначив Омельченко.

Можливий сценарій: підрив Росією сховища ядерних відходів, де, можливо, потім знайдуть уламки ракет Storm Shadow

Він зауважив: хоча сценарій, коли росіяни будуть намагатися пошкодити енергоблоки, не виключається, все ж, на його думку, головним для окупантів лишається можливість створити дезінформаційну кампанію, а не серйозно пошкодити ЗАЕС. "Для них головне – розкрутити інформкампанію на весь світ, що це Україна підірвала станцію. Головне для них — не зруйнувати станцію, а продемонструвати, начебто Україна є ядерним терористом. Але підірвати реактори і влаштувати Чорнобиль – не думаю, що це у них в планах", — каже Володимир Омельченко.

Експерт також зазначив, що наразі українські партнери навряд чи готові до можливих провокацій чи диверсій росіян на ЗАЕС. "Подібна ситуація була з Каховською ГЕС, Україна попереджала про мінування, а вони (наші партнери) не реагували. Сьогодні теж ситуація така, що ген директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі весь час усіх заспокоює і не бачить, що там на станції мінування, і що головна загроза – російські терористи на території ЗАЕС, а він бачить загрозу в українському контрнаступі та в тому, що ставок може залишитись без води. Гроссі, на жаль, підігрує російській стороні, і це турбує. На станції лишається моніторингова група МАГАТЕ, але їх допускають лише на певні ділянки, а не всюди. Більше 100 людей в секретаріаті МАГАТЕ – це росіяни, і цілий департамент безпеки МАГАТЕ очолює громадянин Росії, на жаль, російська агентура в МАГАТЕ формує інформаційне поле", — зазначив Володимир Омельченко.

Нагадаємо, 5 липня в МАГАТЕ заявили, що з огляду на заяви про загрозу диверсії на Запорізькій АЕС фахівці МАГАТЕ уважно стежать за ситуацією на станції, але під час нещодавніх інспекцій ознак мінування там не виявили.

Раніше військовий експерт Олексій Гетьман у коментарі Фокусу розповів, що Кремль виробив три сценарії щодо ЗАЕС і один із них — військовий, розрахований на те, що радіоактивне забруднення місцевості зупинить наступ ЗСУ.