Перший випадок: Болгарія може продати Україні ядерні реактори виробництва РФ, — WSJ

За даними видання, "Енергоатом" може отримати обладнання, пов'язане з недобудованою атомною електростанцією "Белене".

Болгарія найближчим часом може продати Україні ядерні реактори російського виробництва. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Згідно з пропонованою угодою, болгарська державна енергокомпанія NEK планує продати українському "Енергоатому" обладнання, пов'язане з недобудованою атомною електростанцією "Белене". Передбачається, що вартість цього обладнання становитиме щонайменше 600 мільйонів євро.

Згідно з повідомленням видання, це стане першим випадком використання ядерної енергії російського виробництва для збільшення виробництва електроенергії в Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Той факт, що Болгарія, колишня радянська держава-сателіт, яка давно дружить із Москвою, розглядає цю угоду, є ознакою того, наскільки зменшився російський вплив у східних країнах Європейського Союзу", — додає видання.

Нагадаємо, що 21 квітня президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін уклав з виконавчим директором американської компанії Holtec International Крісом Сінгхом угоду про розгортання малих модульних реакторів (SMR) в Україні.

А згідно із заявою директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка від 21 квітня, на повне відновлення енергетичної системи України знадобиться від п'яти до семи років і понад два мільярди доларів.