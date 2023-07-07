В Україні аграрії вже зібрали перший мільйон тонн нового врожаю: які регіони лідирують

Збирання ранніх зернових та зернобобових культур триває майже в усіх регіонах України. Середня врожайність пшениці з гектара — 33,5 центнера.

Українські аграрії станом на початок липня 2023 року вже зібрали трохи більше 1 мільйона тонн зернових та зернобобових культур на площі 308,2 тис. га. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Так, за інформацією відомства, наразі зібрано:

ячменю на площі 235 тис. га (16%) при врожайності 34,3 ц/га намолочено 805,8 тис. т;

пшениці на 51,4 тис. га (1%) при врожайності 33,5 ц/га намолочено 172 тис. т;

гороху на 21,7 тис. га (15%) при врожайності 21,1 ц/га намолочено 45,8 тис. т.

Лідерами на збиранні зернових є сільгосптоваровиробники Миколаївщини, які обмолотили 118 тис. га (19%), а найбільше намолотили на Одещині – 468,8 тис. т.

Також сільгосптоваровиробники п’яти областей розпочали збирання озимого ріпаку. Насіння цієї культури обмолочено на площі 47,7 тис. га (3%), зібрано 86,2 тис. т при врожайності 18,1 ц/га.

Як теракт на Каховській ГЕС зашкодить урожаю у 2023 році

Аналітик Райффайзен Банку Аваль під час конференції "Аналіз наслідків підриву Каховської ГЕС" 20 червня припустив, що руйнування дамби Каховської ГЕС ускладнить ведення сільського господарства на 2-3% земель на півдні країни та призведе до зниження врожаю на 3-4%.

Тобто втрати України сягатимуть від 2 до 4 мільйонів тонн урожаю у 2023 році. Втім, це не дуже значні збитки для економіки, навіть попри те, що частка сільського господарства у ВВП становить майже 15%.

"Наш прогноз зроблений восени минулого року, плюс 1,8% зростання економіки. Зараз ми бачимо, що перший квартал нам приніс кращі результати, ніж ми очікували, тобто ми розуміли, що є певний позитивний чинник. Коригувати вниз ми не будемо, тому що є позитивний сюрприз в економіці з початку поточного року. Тобто воно плюс-мінус нівелює цей негатив", — сказав він.

До слова, ще на початку весни цього року у комітеті ВР з питань аграрної та земельної політики заявили, що в Херсонській області у 2023 році не сіятимуть кавуни через заміновані поля.

Нагадаємо, раніше Фокус вже писав, що на думку вчених, людству потрібно готуватися до більш руйнівних та раптових посух.