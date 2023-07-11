Безробітним підготуватися: кому компанії відмовлятимуть у видачі кредитів

Народні депутати розробили проєкт закону, яким пропонують зобов’язати мікрофінансові організації брати до уваги кредитну історію позичальника. Таким чином, у разі його ухвалення, видавати й брати кредити до зарплати стане важче, кажуть експерти.

Зареєстрований у Раді проєкт закону № № 9422 пропонує зобов'язати мікрофінансові організації (МФО) передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів хоча б до одного з бюро кредитних історій, а також здійснювати оцінку кредитоспроможності споживача. Про це йдеться у новій статті Фокусу "Прощавай, швидкий кредит. Як парламент планує заспокоїти надавачів позик під 1000% річних".

Зокрема, депутати пропонують ввести показник "денна процентна ставка за споживчим кредитом" та встановити її стелю на рівню 1% у день від загального розміру позики.

Нині денна номінальна ставка за швидким кредитом може сягати 5%, депутати хочуть знизити її до 1% Фото: pexels.com

"Денну процентну ставку запропоновано ввести з метою захисту прав споживачів фінансових послуг. Оскільки наразі денна номінальна ставка може сягати 5% в день, а середня номінальна річна процентна ставка – більше 1000% річних, що призводить до надмірного навантаження на споживача. Крім того, велика ставка за кредитами підвищує ризик неповернення кредитів", — пояснила адвокат Адвокатського Бюро "ЮФ "Семенова і Партнери" Марина Семенова.

Крім того, ініціатива пропонує зобов'язати МФО передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів хоча б до одного з бюро кредитних історій, а також здійснювати оцінку кредитоспроможності споживача з урахуванням вимог, встановлених законодавством.

Перша вимога не матиме суттєвого впливу, оскільки майже всі установи співпрацюють навіть не з одним кредитним бюро, каже Юрій Мельничук, директор департаменту ризиків, член правління Юнекс Банку. Однак обмеження ставок та вимога перевірки кредитоспроможності позичальників змусять МФО, які видають позики майже без обмежень миттєво та цілодобово, змінювати підходи, наближаючи їх до банківських, переконаний він.

НБУ може зобов'язати МФО вимагати у позичальників довідку про доходи Фото: pexels.com

"Значно зросте вплив на рішення по кредиту кредитної історії, — каже Юрій Мельничук. — Системні неплатежі за кредитом, регулярні прострочки та велика заборгованість стануть непереборними обставинами. Крім того, Національний банк, наділений правом встановлювати вимоги до оцінювання кредитоспроможності, може, наприклад, зобов’язати кредиторів вимагати в потенційного позичальника довідку про доходи. Це хоч і гіпотетичний, але цілком ймовірний крок. Адже психологічно вимога взяти довідку з роботи чи навіть просто виписку з банківського рахунку спонукає потенційного позичальника більш зважено оцінювати власні фінансові можливості".

Депутати хочуть зобов'язати фінкомпанії перевіряти кредитоспроможність позичальника

Тож частині українців, яка не зможе пройти перевірку кредитоспроможності, відмовлять у позиці, резюмував експерт.

Нагадаємо, Українське бюро кредитних історій невдовзі почне отримувати дані клієнтів компанії "Київські енергетичні послуги" (YASNO), у яких наявні борги. У такий спосіб YASNO хоче мотивувати клієнтів відповідальніше ставитись до оплати.

Також Фокус писав, що урядовий законопроєкт №9363 пропонує автоматизувати взаємодію Державного реєстру боржників із іншими реєстрами. Тож якщо відомості про власника нерухомості, який хоче продати його, є в Єдиному реєстрі боржників, нотаріальний договір щодо розпорядження таким майном не матиме юридичної сили.