Premier, Ocean Plaza та обленерго: Україна забрала в росіян майна на мільярди гривень

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили десятки компаній, афілійованих із російськими власниками

Вищий антикорупційний суд, вивчивши матеріали Державного бюро розслідувань (ДБР), дозволив націоналізувати активи кількох наближених до Москви російських бізнесменів на мільярди гривень. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Відомо, що націоналізація торкнулася п'яти обленерго, готелю, ТЦ, видобувних підприємств та акції банку. Загалом же фахівці ДБР, як стверджується, викрили десятки компаній, афілійованих із російськими власниками. Так, наприклад, серед кінцевих бенефіціарів цих комерційних структур є бізнесмени, які тісно співпрацюють із президентом РФ Володимиром Путіним: брати Аркадій та Ігор Ротенберг, Олег Дерипаска, Євген Гінер.

За інформацією бюро, у власність України перейшли:

ПрАТ "Рівнеобленерго" — 93,2%.

АТ "Херсонобленерго" — 99,9 %.

АТ "Чернівціобленерго" — 96,8%.

АТ "Житомировиробленерго" — 95,5%.

ПрАТ "Кіровоградобленерго" — 72,9%.

За матеріалами ДБР держава націоналізувала активи підсанкційних комерційних структур та їхніх власників на мільярди гривень Фото: ДБР

Також Україні тепер належать сім готелів (мережа Premier), ТРЦ "Метроград" і "Метрополіс". Загальна вартість цих активів оцінюється у два мільярди грн. До націоналізації активами, за інформацією ДБР, опікувався Євген Гінер.

Також російські бізнесмени частково або повністю позбулися:

88,89% акцій АТ "Перший інвестиційний банк" (належить Євгену Гінеру).

ТОВ "Глухівського кар'єру кварцитів" і ТОВ "Миколаївського глиноземного заводу" (належали Олегу Дерипасці, орієнтовна вартість становить 10 млрд грн);

ТРЦ "Ocean Plaza", орієнтовною вартістю понад 350 млн дол. США (належав братам Ротенбергам).

Зазначається також про націоналізацію різних часток статутного капіталу та майна росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки.

Наприклад, під контролем держави буде 100% акцій ТОВ "Авангард-Віларта", яке, окрім "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД", володіє ще компанією "Ітодер Інвестментс Лімітед" (Ethoder Investments Limited) і 66,65% "Інвестиційного союзу "Либідь".

"ДБР продовжує системну роботу з підвищення обороноздатності країни та сприяє поверненню майна рашистів в Україні в державну власність", — наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, у грудні 2022 року стало відомо, що Печерський районний суд Києва заарештував Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus та інші готелі в столиці та інших містах країни — об'єкти, які, за версією слідства, належать групі VS Energy. Вона перебувала під контролем бізнесменів із РФ Олександра Бабакова, Євгена Гінера та Михайла Воєводіна.

А місяцем раніше СБУ влаштувала обшуки в енергокомпанії VS Energy, яку пов'язують із росіянами.