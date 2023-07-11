Буде як із газом: у Росії намітилися проблеми з постачанням сирої нафти, — Bloomberg

Зниження обсягів підірвало доходи Кремля від експортних мит, які минулого тижня знизилися на 29% порівняно з попереднім.

Росія почала скорочувати обсяги поставок сирої нафти через кілька місяців після того, як оголосила про скорочення видобутку. Так, поставки "чорного золота" через західні порти країни за останній місяць уперше істотно знизилися порівняно з лютневим рівнем, пише Bloomberg.

За даними журналістів, протягом останнього тижня обсяг морських поставок нафти знизився до 2,86 млн барелів на добу. Це на 1 млн барелів на день менше, ніж попереднього тижня.

Зниження обсягів підірвало доходи Кремля від експортних мит, які минулого тижня знизилися на 29% порівняно з попереднім.

Протягом останнього тижня обсяг морських поставок нафти знизився до 2,86 млн барелів на добу. Фото: Bloomberg

Тим часом середні чотиритижневі поставки нафти клієнтам РФ в Азії, а також поставки на суднах без кінцевого пункту призначення, знизилися до 2,93 млн барелів на день. Це найнижчий показник із середини січня 2023 року.

Морський експорт сирої нафти з Росії в європейські країни не змінився і становив 104 тисячі барелів на день. При чому єдиним пунктом призначення для російської нафти була Болгарія. Цікаво, що експорт до Туреччини, єдиного середземноморського покупця Росії, що залишився, склав 177 000 барелів/добу.

При цьому, як зазначається в публікації, російські нафтопереробні заводи в перші дні липня збільшили обсяги переробки нафти до найвищого рівня за останні 12 тижнів. Усе через високий попит на їхнє паливо за кордоном і скорочення внутрішніх субсидій на переробку нафти, що насувається.

Нагадаємо, що залишившись без європейського ринку для збуту своїх енергоресурсів РФ за підсумками 2023 року заробить лише 30 мільярдів доларів на продажах газу. При тому що ще 2022 року російський монополіст "Газпром" поповнив свої рахунки на 122 мільярди доларів за рахунок продажу "блакитного палива" європейським партнерам. Компенсувати фінансові втрати Росія хоче за рахунок Китаю, якому збирається поставити до кінця 2023 року 22 мільярди кубометрів газу.

Також нагадаємо, що з 5 грудня 2022 року діє нафтове ембарго на постачання російської нафти в Європу. Ціну на цю нафту обмежили в районі 60 доларів за барель.

Тому Євросоюз, Велика Британія, США, Канада, Японія та Австралія надають послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому разі, якщо "чорне золото" було куплено за граничною ціною або нижче. А з 5 лютого під забороною перебувають закупівлі російських нафтопродуктів.