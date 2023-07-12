"Росіяни нам не потрібні": у Польщі конфіскували активи російського мільярдера Кантора

У Польщі заарештували активи одного з найзатятіших прихильників Путіна і загарбницької війни в Укріані.

Польський уряд задіяв тимчасове управління майном російського бізнесмена В'ячеслава Кантора в польській компанії Grupa Azoty. Про це 11 липня сказав глава міністра розвитку і технологій сусідньої країни Вальдемар Буда.

"Починається нова ера. Ми позбуваємося росіян у нашій економіці", — розповів чиновник.

Він пояснив, що конфіскація передбачає подальший продаж заморожених активів. Так, польська влада спробує знайти зацікавлених у цій покупці. Повідомляється, що заморожена частка становить майже 20% акцій Grupa Azoty. Претенденту також доведеться виплатити компенсацію.

За словами Буди, у Польщі більше не хочуть, щоб росіянин був якось пов'язаний із польською компанією. Оскільки акції російського бізнесмена в Grupa Azoty заморожені, у нього немає права голосу на зборах акціонерів. Також йому не будуть виплачені дивіденди з продажу акцій, якими він володів.

"Ми не хочемо, щоб цей росіянин був якимось чином пов'язаний із польською стратегічною компанією — лідером вітчизняного ринку добрив та однією з ключових груп компаній у галузі добрив і хімічної промисловості в Європі", — наголосив очільник міністра розвитку та технологій Польщі.

Зазначається, що в обов'язки тимчасового керуючого увійде визначити ринкову ціну паперів. Він також займеться отриманням дозволів на угоду, переоформленням цінних паперів. Загалом групі "Акрон" В'ячеслава Кантора належить 19,82% акцій польської Grupa Azoty.

"Крок за кроком ми усуваємо присутність росіян у польській економіці. Домагаємося незалежності від російських енергоресурсів, обмежуємо російський вплив", — сказав Вальдемар Буда.

Хто такий В'ячеслав Кантор

Мільярдер із РФ, основний бенефіціар виробника мінеральних добрив "Акрон". Росіянин володів контрольним пакетом акцій компанії, який він частково передав в управління трьом топ-менеджерам.

Вважається, що Кантор є затятим прихильником агресивної політики президента РФ Володимира Путіна щодо України, а тому після початку повномасштабної війни влада Великої Британії та ЄС запровадила проти нього персональні санкції.

До слова, ще восени минулого року Фокус писав, що італійська влада заарештувала 11 вілл, якими володів російський мільярдер В'ячеслав Кантор. Також зазначимо, що в липні цього року стало відомо, що після того, як Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, Італії вдалося заморозити майно росіян на загальну суму в майже 2 млрд євро.