"Він просто відомий бізнесмен": Абрамовичу дозволили оскаржити санкції в суді, — Reuters

Адвокати мільярдера доводитимуть у суді, що санкції проти росіянина запровадили необґрунтовано.

Російський бізнесмен, екс-власник лондонського "Челсі", Роман Абрамович збирається через суд домогтися зняття санкцій через тісні зв'язки з Володимиром Путіним на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це пише агентство Reuters.

Так, журналістам стало відомо, що Абрамович уже зареєстрував скаргу на санкції ЄС. Розгляд скарги має відбутися найближчого четверга, 14 червня, у Загальному суді Європейського Союзу.

Адвокати мільярдера переконуватимуть суддів, що проти їхнього підопічного санкції ЄС було запроваджено не обґрунтовано, а виключно тому, що він відомий російський бізнесмен.

Зазначимо, що перші санкції проти Романа Абрамовича з'явилися навесні 2022 року, майже відразу після вторгнення ЗС РФ на територію України. Першою стала Велика Британія: активи Абрамовича там заморозили, а самому бізнесмену заборонили в'їзд до країни. Трохи пізніше санкції проти нього ввів і Євросоюз.

У Європейському Союзі свої дії тоді аргументували тим, що Абрамович є "російським олігархом, який має тісні зв'язки з президентом РФ". У Європі почали "заморожувати" його активи, під час чого стало відомо, що мільйонер є власником величезної кількості нерухомості по всьому Євросоюзу. Наприклад, тільки на території Франції було виявлено та заарештовано 12 його будинків, вілл і апартаментів.

Додамо, що через санкції Абрамовичу навіть довелося продати футбольний клуб "Челсі", яким він володів з 2003 року. Сталося це після того, як Англійська прем'єр-ліга (АПЛ) схвалила продаж "Челсі" консорціуму американського бізнесмена Тодда Боелі. Сума викупу склала 5,24 мільярда доларів.