Передумови вже є: українцям пояснили, як уникнути віялових відключень світла (відео)

Українці продовжують безтурботно споживати електроенергію та ігнорують прохання енергетиків економити споживання в пікові години, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Українцям варто дотримуватися правила щодо скорочення споживання електрики в пікові години, інакше енергетики будуть змушені повернути віялові відключення світла по всій країні. Про це під час брифінгу 13 липня заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, через сильну спеку українці масово користуються кондиціонерами. Техніка, найчастіше, працює якраз у пікові години — коли енергосистема і так під великим навантаженням.

"Якщо цей тренд продовжиться, то є два вибори: або споживачі навчаться хоча б частково вимикати кондиціонери час від часу, або в якийсь момент потрібно буде застосувати примусові обмеження", — зазначив він.

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Олександр Харченко розповів, що ніхто не вимагає зовсім відмовитися від кондиціонерів у спеку. Достатньо не виставляти температуру їхньої роботи нижче за позначку у 23-25 градусів.

"Поки немає тренду на зниження цього споживання, воно йде безтурботно. Що в певний момент цілком може призвести до примусових обмежень", — наголосив директор Центру досліджень енергетики.

З великою відповідальністю до цього питання мають поставитися власники великих приміщень, бізнес-центрів і ТЦ. Усе тому, що вони самостійно вирішують, якою буде температура в приміщеннях.

"Якщо значна частина малого та середнього бізнесу до цього дослухається, якщо люди в приватному порядку будуть обмежувати свої термометри цифрами 23-24 градуси, то це значно допоможе", — пояснив Олександр Харченко.

Що відбувається з енергосистемою влітку

12 липня в "Укренерго" повідомляли, що загальний графік споживання по країні вказує на те, що громадяни недостатньо заощаджують за умов, що склалися у зв'язку з російськими обстрілами. Тож українцям знову нагадали про прохання економити електроенергію з 16:00 до 23:00. Для цього потрібно:

не вмикати кондиціонер на температуру нижче 23 градусів тепла, оскільки в такому разі значно збільшується навантаження на споживання;

рідше користуватися потужними електроприладами;

користуватися електроприладами вранці, вдень або вночі, але не ввечері, адже в цей час фіксується пік навантаження на електросистему;

вимикати світло, якщо виходите з приміщення.

Нагадаємо, 28 червня в "Укренерго" розповіли, чи будуть проблеми з електрикою взимку. Як пояснив голова правління компанії Володимир Кудрицький, на українців у холодну пору року чекають нові випробування.

Також раніше Фокус у своєму аналітичному матеріалі "ГЕС ціною мільярди. Що буде з енергетикою без Каховської ГЕС і чи можуть відновити її роботу" вивчав, чи можливі віялові відключення електроенергії в Україні через підрив росіян ГЕС.