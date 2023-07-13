Зима буде важкою: енергетики прогнозують масові відключення електрики в Україні

Масові обстріли ЗС РФ енергетичної системи України протягом року призвели до тяжких наслідків. Фахівці вважають, що до нового опалювального сезону вдасться відновити тільки 30-40% високовольтних мереж щодо їх нормальної роботи.

Зима обіцяє бути не менш важкою, ніж та, яку вже пережила Україна. Такого висновку дійшли енергетики, аналізуючи нинішню ситуацію в країні. Про це пише Європейська правда з посиланням на експертів.

Фахівці, з якими поспілкувалися журналісти видання, одностайні в тому, що протягом року окупанти завдали колосальної шкоди енергосистемі країни, і відновити навіть половину потужностей до початку нового опалювального сезону навряд чи вдасться.

З цієї причини, щойно споживання електроенергії зросте, знову можуть початися масові вимкнення світла, навіть якщо нових атак з боку ЗС РФ не буде.

Як зазначає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, фахівці ведуть роботу з відновлення високовольтних мереж і генерації. Але ресурси обмежені, оскільки навіть за наявності достатнього фінансування терміни виготовлення і доставки необхідного обладнання занадто довгі, щоб впоратися до зими.

Якщо Запорізька АЕС не працюватиме, проблеми з генерацією будуть значними, оскільки перекрити дефіцит імпортом не вийде.

"Високовольтна мережа буде відновлена максимум на 30-40% щодо її нормального стану. На генерації роботи ведуться, але дуже обмеженим ресурсом, тому з вугільною генерацією точно будуть проблеми", — зазначає Харченко.

Крім того, на думку співрозмовників видання в уряді, досить високою залишається ймовірність нових атак російської армії на українську енергетику. У цьому разі аварійні ситуації та відключення будуть неминучими, хоча поки що й важко спрогнозувати, як може розвиватися ситуація.

Нагадаємо, 12 липня Фокус писав про те, що, за інформацією української розвідки, росіяни встановили вибухові пристрої в технічних приміщеннях ЗАЕС. Вибухівка підривається дистанційно і загрожує реакторам.

До цього російська влада перекинула на ЗАЕС підрозділи Росгвардії, керівництво якого в окупаційному корпусі відповідає за безпеку на станції. Таким чином російська сторона відреагувала на інформацію про замінування ЗАЕС, що з'явилася в мережі.

Фокус також писав про те, що в разі теракту на ЗАЕС необхідно буде проводити евакуацію в радіусі 50-кілометрової зони.