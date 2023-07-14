Росія будує плани з дестабілізації цін на світову нафту, — Reuters

Очікується, що в плани Росії входить скорочення експорту нафти із західних портів до 100-200 тисяч барелів на добу. Нафтові компанії вже отримали від російської влади відповідну вказівку.

Російська Федерація спробує різко скоротити експорт нафти в серпні, щоб спровокувати подорожчання світових цін на "чорне золото". Про це йдеться в матеріалі агентства Reuters.

Як стало відомо журналістам, російська влада вже наказала нафтовим компаніям скоротити плани поставок на серпень. Так, за словами віцепрем'єра країни Олександра Новака, нафтовики нібито самі вирішуватимуть, чи скорочувати видобуток нафти в останній місяць літа. Але сам Новак зізнався, що головне завдання — скоротити поставки на світові ринки.

За інформацією джерел, йдеться про експорт нафти із західних портів Росії (зокрема, у Балтійському морі). У серпні експорт, за попередніми даними, скоротиться на 100-200 тисяч барелів на добу порівняно з липнем.

"Це є ознакою того, що Москва виконує свою обіцянку про нові скорочення поставок у тандемі з головою ОПЕК і Саудівською Аравією", — пише агентство.

Зазначається, що загальний експорт нафти і нафтопродуктів з Росії може становити близько 7 млн барелів на добу. Підтвердити або спростувати ці дані неможливо, оскільки Москва приховує рівень видобутку нафти.

Тим часом ОПЕК та інші великі виробники займаються скороченням поставок ще з минулої осені, оскільки побоюються, що світові ціни на нафту впадуть. Для Росії це питання дуже делікатне: якщо 2022 року країна заробляла нафтодолари в умовах санкцій, то з падінням ціни нафти 2023 року бюджетні показники РФ почали погіршуватися.

Нагадаємо, 13 липня агентство Bloomberg повідомило, що еталонна російська нафта марки Urals продається дорожче за стелю цін, яка була встановлена країнами G7. Усе потім, що Кремлю вдалося зібрати тіньовий флот для транспортування "чорного золота" покупцям, які не так сильно потребують послуг компаній із країн G7.

Також нагадаємо, 7 липня повідомлялося, що в ЄС оцінили, як санкції впливають на економіку РФ. У Європейській комісії вважають, що обмеження серйозно підірвали промисловий і технологічний потенціал Росії.